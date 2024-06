/VIDEO/ Podle policie dováželi z Polska ve velkém léky s obsahem pseudoefedrinu a následně z nich vyráběli pervitin. Ten pak prodávali dál, nebo dávali jako protislužbu za dovoz dalších léků. Přišli si tak na statisíce korun. Jejich nekalá činnost, kterou odhalili celníci, souvisí i s oblastí Rychnovska. Dva muže z Pardubic a Holic teď policie zadržela.

Policie muže zadržela v úterý ve spolupráci s hradeckou zásahovou jednotkou. | Video: PČR

„Tento týden jsme od Generálního ředitelství cel převzali spis, který se týká výroby drog a dovozu léků z Polské republiky. Dovozu a následné výroby pervitinu se měli dopouštět dva muži ve věku 35 a 40 let. Zadržení těchto mužů proběhlo v úterý ve spolupráci s hradeckou zásahovou jednotkou, kdy oba byli zadrženi v časných ranních hodinách ve svých bydlištích na různých místech Pardubického kraje. V současné době jsou oba obviněni z trestného činu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, za což jim hrozí trest odnětí svobody na 2 léta až 10 let,“ uvedla policejní mluvčí Iva Kormošová.

Kriminalisté jim kladou za vinu, že od loňského října nejméně v sedmi případech nakoupili v Polsku desítky krabiček s obsahem stovek tablet léků s látkou pseudoefedrin.

Kuriózní nehoda: utržený valník s hnojem v Merklovicích skončil v potoce

„Poté v bydlišti staršího muže (Holicko) z nich vyráběli drogu pervitin. Pervitin pak prodávali, anebo dávali zdarma jako protislužbu např. za dovoz dalších léků. Je prokázáno, že měli vyrobit nejméně 170 g pervitinu, za který utržili cca 180 tisíc korun. Mladší muž se měl dealerství věnovat již od roku 2019. Za tu dobu měl poskytnout nejméně 350 g pervitinu za téměř 600 tisíc korun,“ sdělila policejní mluvčí.

Doplnila také, že jejich trestná činnost se týkala i oblasti Rychnovska.

Pervitin vyráběli doma

„Při domovní prohlídce policisté zajistili mobilní telefony, finanční hotovost, digitální váhy, sušinu a rostliny s morfologickými znaky konopí, nádoby s chemikáliemi a zbytky směsí po výrobě pervitinu, pytlíky s obsahem bílé krystalické látky, předměty související s nedovolenou výrobou pervitinu - součásti tzv. varny, jako varné sklo, chemikálie, skleněné mísy se zbytky krystalické látky. Tyto zajištěné věci předali ke znaleckému zkoumání,“ uvádí dále Kormošová.

Zajištěné věci.Zdroj: Celní správa

Z rejstříku trestů policisté zjistili, že starší z mužů byl na konci loňského roku za stejný čin odsouzen k ročnímu vězení se zkušební dobou 30 měsíců. A protože si nedal pokoj a trestné činnosti nezanechal, na jaře se trest navýšil na 20 měsíců. Jeden záznam o trestu má přitom i z Polska. Mladší muž z Pardubic zatím žádný záznam v rejstříku trestů nemá.

Cizinec prodával na Rychnovsku pervitin a marihuanu. Drogy vyráběl roky

„Oba muži jsou sami uživateli pervitinu a nemají žádné zaměstnání. Z důvodné obavy, že by se mohli skrývat, že by mohli působit na dosud nevyslechnuté svědky či pokračovat v trestné činnosti, podali kriminalisté podnět na vzetí do vazby. Soudce návrh akceptoval a oba muži jsou od včerejšího dne stíháni vazebně. Celníci celý případ odhalili, objasnili a byli účastni jak při zadržování podezřelých, domovních prohlídkách i prvotních výsleších, čímž jim děkujeme za výbornou spolupráci,“ dodala policejní mluvčí.

Muže si celník zapamatoval

Královéhradečtí celníci ze Sekce pátrání Generálního ředitelství cel prověřovali skupinu osob pro zvlášť závažný zločin nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami. Tento týden celníci za součinnosti Policie ČR provedli domovní prohlídku a prohlídku jiných prostor a pozemků. Zajistili 6 gramů pervitinu, 375 gramů konopí, 8 rostlin konopí, 26 kusů plodnic lysohlávek, technologie k výrobě metamfetaminu, finanční hotovost ve výši 68 500 Kč, mobilní telefony, notebook, váhy a jiné. Zadrželi dvě osoby. /Zdroj: Celní správa/

„Na počátku celého případu bylo prvotní oznámení hlídky mobilního dohledu Celního úřadu pro Královéhradecký kraj. V prosinci loňského roku při jedné z kontrol v česko-polském příhraničí hlídka celníků odhalila jednoho z podezřelých s ukrytými léčivými přípravky ve vozidle. Totožného muže následně v květnu letošního roku opět při kontrole odhalila pardubická a královéhradecká hlídka mobilního dohledu. Tou dobou již muže prověřovali specialisté ze Sekce pátrání. Těm byla i předána informace, že jde o stejného muže, který léčivé přípravky k následné výrobě metamfetaminu převáží. Zapamatoval si ho totiž celník, který se účastnil obou kontrol,“ doplnila k případu Martina Kaňková ze Sekce pátrání Generálního ředitelství cel.