/VIDEO/ Policisté z obvodního oddělení Dobruška žádají veřejnost o pomoc při ujištění totožnosti muže, kterého zachytila kamera při vloupání do jedné z opočenských kanceláří, odkud si odnesl peníze.

Muže při vloupání v Opočně zachytila kamera. | Video: Policie ČR

Na záběrech to vypadá, jako by se do kanceláře vloupal okénkem muž s vizáží Vochomůrky. Hbitě se pustil do prohledávání kanceláře, zatímco venku na něj možná čekal „Křemílek“.

„Doposud neznámý muž pravděpodobně se svým komplicem se dne 21. 2. 2024 okolo 2. hodiny ranní vloupal do kanceláře v Opočně, kde po prohledání prostoru nalezl finanční hotovost, kterou následně odcizil. Muži v případě jeho dopadení a odsouzení hrozí za přečin krádež až dvouletý trest odnětí svobody,“ uvedla policejní mluvčí Karolína Macháčková.

Ta také vyzývá každého, kdo muže pozná nebo má k události jakékoliv informace, aby se policistům přihlásil na kterékoliv služebně nebo telefonním čísle 158. „Za poskytnuté informace děkujeme,“ dodala.