/VIDEO/ Zloděj aut na Rychnovsku si počínal s neuvěřitelnou drzostí. Je překvapivé, kolik toho stihl napáchat za jediný den. Kradl, řídil opilý, pod vlivem drog, bez řidičáku… A aby toho nebylo málo, několik aut stačil ukrást i během trestního řízení. Od pump pak ujížděl bez zaplacení. „V těchto dnech komisař z oddělení obecné kriminality v Rychnově nad Kněžnou předložil dozorujícímu státnímu zástupci spisový materiál s návrhem na podání obžaloby na 28letého muže, který se měl dopustit pěkné řádky skutků,“ uvedla policejní mluvčí Karolína Macháčková.

Nenapravitelný zloděj dopaden v kradeném autě. | Video: Policie ČR

„Nejprve nejspíše řešil, jak by se mohl dostat z Kostelce nad Orlicí do Náchoda. Za tímto účelem si měl pro svou cestu nezákonně opatřit osobní vozidlo Renault Thalia. To po odcizení měl řídit, a to i přesto, že měl vyslovený platný zákaz řízení všech motorových vozidel, a to do ledna 2025, přičemž byl navíc pod vlivem alkoholu a měl i pozitivní test na látku amfetamin/metafetamin,“ popsala počínání muže Karolína Macháčková.

Zřejmě mu to ale nestačilo a hned dva dny po propuštění ze zadržení v „jízdě“ pokračoval. V jedné prodejně na Rychnovsku podle policie využil nepřítomnosti prodavačky a z kasy vzal šest pětistovek, za obdobnou krádež byl přitom už v minulosti pravomocně odsouzen.

Cizinec prodával na Rychnovsku pervitin a marihuanu. Drogy vyráběl roky

„Téhož dne měl odcizit i další osobní vozidlo Volkswagen Fox, které měl z důvodu nedostatku peněz po krátké době prodat. Mezitím však měl ještě stihnout do vozidla natankovat 18 litrů benzinu a z čerpací stanice odjet bez placení. V tuto dobu tak opět zřejmě řídil vozidlo s platným zákazem řízení. V případě prokázání viny a odsouzení hrozí muži až tříletý trest odnětí svobody. Naposledy opustil brány vězení před necelým rokem,“ sdělila dále policejní mluvčí.

Jak připomněla, jeho trestní minulost je vskutku bohatá a mladík se zdá být nepoučitelný: „Je to téměř neuvěřitelné, ale během výše uváděného trestního řízení měl muž odcizit a řídit po území České republiky další osobní vozidla, a to minimálně Opel Zafira a Citroen C3, kdy se opakovala i situace s natankováním pohonných hmot a odjetím bez zaplacení. Není tak divu, že soudce Okresního soudu v Nymburce řekl dost, a mladík na základě jeho rozhodnutí pobývá již ve vězeňské cele.“

Mohlo by vás zajímat: Poznáte Vochomůrku na videu? Okénkem se vsoukal do kanceláře v Opočně a kradl