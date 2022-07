V rodině Nováků bylo vaření vždy silné téma. Kdo vás k vaření přivedl? Byla to spíše babička nebo otec? Určitě babička. Jako děti jsme trávili hodně času u babičky a klasické recepty typu nadívané kuře nedělal nikdo tak dobře, jako ona. Byla zvyklá vařit jednoduše a levně, protože se tehdy hodně šetřilo. Mně to ale strašně chutnalo, takže třeba kuře s nádivkou a muškátovým oříškem hned tak něco nepřekoná. Miloval jsem i obyčejný kompot z jablek s hřebíčkem - to byly takové ty recepty, které mám zafixované jako dítě. Táta vařil také dobře a rád - společně jsme vařili i na chalupě, což byla obrovská zábava. Naší specialitou bylo Novákovic plesnivé maso a dělali jsme i skvělý tatarák. U nás se tatarák nikdy nemazal na topinku, ale dělaly se ho kýble a topinka se k němu jen přikusovala (smích). Maminka zase umí výborný boršč, takže těch vlivů bylo opravdu hodně. Mě osobně později k vaření donutila i situace, protože jsem se o sebe musel postarat. Vařím rád, ale musím na to mít náladu - a hlavně čas. Podle mě je důležité dávat do vaření čas a péči. Přípravě kvalitních pokrmů obětuji klidně i dvě hodiny, a pak mám jídlo hotové třeba za dvacet minut.

Jaká jsou vaše nejoblíbenější jídla? A co s radostí servírujete svým nejbližším?

Co u nás opravdu všichni milují, je plesnivé maso - což jsou kuřecí kousky s rozpuštěným plísňovým sýrem. Dává se do toho smetana a já přidávám i kapku kečupu a mascarpone. Podává se buď s bílým pečivem nebo hranolky. Doma ale nepohrdnou ani tatarákem. Když vařím, kladu velký důraz na suroviny, které opravdu pečlivě vybírám. Moc rád griluji a vařím také z tvarůžků - našeho hanáckého zlata. Tvarůžkové pokrmy dělám hlavně na chalupě – oblibě se těší plněné cukety, ale i karbanátky plněné tvarůžky, nebo cokoliv smažené v těstíčku. Mám za sebou i kurz sushi, které jsem nejedl do doby, než jsem navštívil Austrálii. Až tam jsem pochopil, jak má sushi chutnat.

Jedno jídlo jsem dlouho nemohl pozřít - fazolové lusky na smetaně s hovězím a bramborami. Jako dítě jsem ho nesnášel z důvodů, které hned vysvětlím. Táta mi totiž kdysi řekl, že nepůjdu ven, dokud nesním talíř. Stál nade mnou, mně tekly slzy a bylo mi z toho špatně, takže se nabízí, jak to dopadlo. Dnes už ale tento blok nemám. Podle mě se chutě mění s věkem. Dříve jsem třeba nesnášel tučné maso a jednu dobu si ho dokonce vykrajoval. Dnes si dám klidně řízek z krkovičky. Když člověk pochopí, že každé maso má svou specifickou chuť, tak se hodně změní. Neexistuje tedy jídlo, které by mi vyloženě vadilo. Vyzkoušel jsem téměř všechno - jedl jsem i brouky, šváby nebo hada. S manželkou Lenkou jsme si to všechno prošli a vyzkoušeli.

Thajsko i kačena se zelím, ale z kamen

Pokud si můžete vybrat, jakou kuchyni upřednostníte? Klasickou českou, francouzskou nebo exotiku?

Mám rád indickou, thajskou a čínskou kuchyni. Zatímco dříve mi vyhovovalo, když bylo jídlo pouze slané nebo sladké, dnes se mi líbí, když se všechny chutě smíchají. V tom je indická, thajská a čínská kuchyně skvělá, i když jsem si dříve nedokázal představit, že do masa, které osolím, budu přidávat cukr nebo med. Když se ale všechny chutě spojí, má to pro mě ten správný efekt. Miluji ale i tradiční českou kuchyni - podle mě není nic lepšího, než kačena se zelím a knedlíkem. Musí být ale upečená u nás na chalupě, v kachlových kamnech, ne v troubě. Je dobré ji předpéct, a pak nechat v kamnech čtyři až pět hodin. Zelí k ní dělám bílé, červené, ale málo zasmažuji. Vyhovuje mi kyselost zelí, které nikdy neperu, aby v něm zůstaly látky, které má mít. Raději sliji šťávu, a pak přilévám. A tím zbytkem si pak připiji na zdraví.

Inklinujete k vegetariánské kuchyni, nebo si ji dopřáváte jen občas?

Nikdy jsem neuvažoval o tom, že bych byl vegetarián a nemám ani žádné předsudky. Nemusím jíst maso pořád a jsou období, kdy jsem jen na salátech. Kuchyň je tak rozmanitá, že si člověk pokaždé něco najde. Vždy, když mám trochu času, surfuji po internetu a dívám se na různá videa a kuchaře, a pak si to zkouším. Pořád je co se učit. Jsou finty a jsou chutě, které by mě nikdy nenapadly kombinovat, a ono to opravdu funguje.

Vaříte raději pro sebe nebo pro ostatní?

Moc rád vařím pro lidi, hlavně na chalupě. Když přijedu v létě na chalupu a scházíme se s přáteli, každý něco přinese. A po mně se chce vyloženě tvarůžková pomazánka a rybí salát. Mám dva desetilitrové lavóry, a v tom to vždycky přinesu. Nás se tam schází poměrně dost a samí dobří strávníci.

Máte ve svém nabitém programu čas zajít si na kvalitní oběd? Nebo se přes týden spíše odbýváte a vaříte jen o víkendech?

V covidové době jsem vyvařoval o sto šest, a to u nás doma panovala největší spokojenost. Protože odpadly koncerty a hledal jsem cestu, jak zůstat v kontaktu s publikem a posluchači, vznikl nápad na Pavlovu bigbítovou kuchyni - v pravidelném pořadu na YouTube jsem představil tradiční recepty rodiny Novákovy, ale i jídla, která mám rád. Když hodně koncertujeme, vystačím na cestách někdy jen s müsli tyčinkami. Na jídlo musím mít klid, takže večer jsem ochoten utratit za dobrou večeři.

Jaký byl váš nejzajímavější kulinářský zážitek?

Když jsem byl za synem Filipem v Turecku. To se ani nedá popisovat, musí se to prožít. Mám přislíbenou další vyhlášenou kuchyni v Turecku, kde je světoznámý kuchař a vaří jen pro společnost, která si ho objedná. Už se moc těším.

Nejoblíběnější jídlo otce?

Co pro vás znamená prostřená tabule na Štědrý den?

Pro naši rodinu jsou Vánoce největším svátkem, který slavíme. Součástí tradice je i zpěv koled u rozsvíceného stromečku. Štědrovečerní tabuli mají u nás na starosti holky - manželka s dcerou - a je to vždy krásně vyzdobené. Máme speciální nádobí, které používáme jen o Vánocích. Na Štědrý den také nesmí chybět šupina pod talířem pro štěstí. Musí tam být i talíř pro hosta a ctíme i to, že na Štědrý den nesmí odejít nikdo od stolu, protože to přináší smůlu.

Jaké bylo oblíbené jídlo vašeho otce, zpěváka Pavla Nováka?

Miloval vepřové nožky, které si vždycky uvařil na chalupě. To bylo jeho oblíbené.

A co si dá syn Filip jako první, když přijede domů?

Smažený sýr (smích). To je věc, která snad nikde jinde, než v Česku, není.