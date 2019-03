Zlomil jsem při střele hokejku, proto taková „rána", smál se střelec Půlpán

/ROZHOVOR/ Běžela 26. minuta úterního utkání play off druhé ligy mezi vrchlabským Stadionem a Baníkem Sokolov. Na modré čáře se za stavu 2:1 dostal puk k domácímu Tomáši Půlpánovi. Ten nijak neváhal, práskl do kotouče, který zvláštní trajektorií doplachtil až do sítě. Gólman Závorka nic neviděl.

Tomáš Půlpán se gólem na 3:1 podílel na vítězství svého týmu nad Sokolovem. | Foto: Anton Martinec

„Zlomil jsem při tom hokejku, navíc před bránou skvěle clonil brácha,“ vysvětloval po utkání šťastný střelec, jehož trefa horalům pomohla k vítězství 4:1 a srovnání série na průběžných 1:1. Třetí duel hostí již ve čtvrtek od 18 hodin Sokolov. Tomáši, v úterý se vám povedlo srovnat sérii se Sokolovem na 1:1. Cítíte se nyní být proti soupeři ve výhodě?

Jsem rád, že se nám série povedla vyrovnat, ale neřekl bych, že se cítíme ve výhodě. Určitě se nám zvedlo sebevědomí do dalších zápasů. Sokolov je ale kvalitní soupeř a v této sérii bude rozhodovat každý puk, každá maličkost. Jednou z „maličkostí“ byla v úterý vaše branka na 3:1. Gól, jaký se nevidí každý den. Jak byste popsal svoji, řekněme ukrytou, střelu od modré čáry?

Vyplynulo to ze hry. Vykutálel se přede mnou puk a já prostě vystřelil. Při zakončení jsem zlomil hokejku, proto to byla asi taková „rána“ (smích). Navíc před bránou skvěle clonil brácha (Aleš Půlpán - pozn. aut.), takže gólman nic neviděl. V play off především týmy potřebují podobné góly. Z kategorie kuriózních byl i ten na 2:1 z hole Jana Bergera, viďte?

Určitě ano, ale štěstíčko k hokeji patří. Tentokrát se ve druhé třetině přiklonilo na naši stranu. Povedlo se! Vrchlabští si na vyrovnání série pomohli dvěma šťastnými góly Přečíst článek › Nyní vás čeká návrat do Sokolova. Co vám oba předchozí zápasy ukázaly? Kudy vede cesta k úspěchu?

Jak už jsem i říkal, play off je o maličkostech. Každý dohraný souboj, každý správně zahraný puk hraje svoji roli. Pro nás je určitě cestou disciplína, nebýt vylučovaní. Poté máme šanci na úspěch. V DD Elektromont aréně byla znovu skvělá atmosféra. Je pro vás nadšení fanoušků velkou motivací? Spousta jich určitě s vámi vyrazí i na západ Čech.

Atmosféra ve Vrchlabí je úžasná. Vždycky nás fanoušci ženou dopředu a fandí, i když se nám nedaří. Stojí za námi jako velká podpora každý zápas a za to jim patří velké díky. Sledujete i vývoj druhé série? Moravské Budějovice v ní vedou nad Havlíčkovým Brodem 2:0 na zápasy.

Jasně sledujeme. V případě postupu nás další soupeř zajímá.

Autor: Tomáš Otradovský