Uplynuly čtyři dny a oba celky jako by se vrátily v čase. Dvoráci si ve Slaném proti týmu Řisut zopakovali scénář, když prohrávali 1:3, aby při hře bez brankáře vyrovnali a v prodloužení rozhodli o svém vítězství.

Také na Draky se usmálo štěstí. V dalším východočeském derby byli svěřenci kouče Váchy blízko porážce, v poslední minutě normální hrací doby ale dokázal srovnat Martínek. Pět přidaných minut ale ani tentokrát domácím nevyšlo, v oslabení inkasovali a museli se spokojit alespoň s jedním bodem.

Trutnov - Nová Paka 2:3 pp

Trutnovští hokejisté nejsou zvyklí ztrácet před vlastním publikem body, v posledních dvou zápasech se ale svým soupeřům museli sklonit. Pokaždé po prodloužení. Zatímco v utkání se Dvorem Králové Draci v power-play přišli o tříbodové vítězství, proti Nové Pace zase při hře bez brankáře sami odvraceli porážku. Vždy navíc následovalo prohrané prodloužení.

Souboj s nováčkem přitom svěřenci trenéra Váchy zahájili dobře a už na začátku osmé minuty šli do vedení trefou kanonýra Svobody. Uběhlo ale pouhých 70 sekund a skóre bylo znovu vyrovnané po brance extrutnovského Aleše Půlpána – 1:1.

Na další gól se čekalo až do poloviny prostřední části hry. Hosté nejprve s přehledem přežili dvě oslabení a poté udeřil ranou do horního růžku Foerster. Novopačtí měli několik příležitostí na navýšení svého vedení, 64 vteřin před závěrečnou sirénou se ale domácí odhodlali ke hře bez brankáře a Martínkovi na vyrovnání stačilo pouhých sedm sekund.

Krátce před prodloužením ztížilo Drakům situaci vyloučení Jiráska, jehož krosček hosté potrestali v čase 60:37, kdy o zisku dvou bodů rozhodl v přesilovce Mlčoch.

Fakta – branky a asistence: 8. Svoboda (Starý), 60. Martínek (Jirásek, Jedlička) – 9. A. Půlpán (Nevyhoštěný, Hnik), 32. Foerster (Smékal, Hašek), 61. Mlčoch (Nevyhoštěný, A. Půlpán). Rozhodčí: Veinfurter – Pechánek, Řezníček. Vyloučení: 8:8. Využití: 0:1. Diváci: 658. Třetiny: 1:1, 0:1, 1:0 – 0:1.

HC BAK Trutnov: Ašenbrenner (Horáček) – Faltys, Višňák, Pražák, Vácha, Kynčl, Jirásek, Leder, Suk – Kubinčák, Janoušek, Jedlička – Starý, Fedulov, Svoboda – Krsek, Martínek, Chytráček – Bucek, Chára, M. Poul. BK Nová Paka: Vacek (Mahdal) – Abraham, Mlčoch, Pohl, Müller, Malík, Bezděk, Suvorov – Hašek, Smékal, Planý – A. Půlpán, Hnik, Ukhin – Nevyhoštěný, Foerster, T. Půlpán – Škvrně.

Petr Vácha (Trutnov): „Absolutně nepovedený zápas. Sice jsme se dostali do vedení, ale od první minuty bylo úplně všechno špatně. Nebyli jsme schopni kluky donutit k tomu, aby jim šlapaly nohy a zrychlili jsme. Soupeř byl všude dříve. Nechci nic přivolávat, ale doufám, že se nedostáváme do stejné situace jako v loňské sezoně. I když po průběhu utkání si nakonec můžeme říct, že bod je dobrý, náš výkon byl ale velmi špatný. Asi děláme něco špatně. Zítra je povinný trénink a musíme něco změnit.“

Aleš Půlpán st. (Nová Paka): „Myslím, že jsme celý zápas byli lepší, vyjma pasáže na začátku třetí třetiny, kdy nám zápas trošku utekl. V prvních dvou třetinách jsme ale jasně dominovali. Hrajeme dobře jak do obrany, tak do útoku, ale bohužel se nám dlouhodobě nedaří v koncovce. Ty góly nám pak chyběly k tomu, abychom vyhráli. Bohužel z ojedinělé šance v závěru jsme dostali gól na 2:2, což nás mrzí, ale dva body jsou pro nás dobré. Myslím si, že na nováčka si nevedeme vůbec špatně. Mužstvo jsme skládali úplně nové, takže si to sedá. Hledáme stále nějaké další varianty, ale je vidět, že kluci začínají hrát podle našich představ.“

Řisuty - Dvůr Králové nad Labem 3:4 pp

Dvoráci na ledě Řisut (Buldoci své zápasy hrají ve Slaném - pozn. aut.) tak trochu zopakovali scénář ze sobotního derby v Trutnově. Brzy prohrávali, dokázali vyrovnat a v prostřední části hry ztráceli už při skóre 3:1 pro soupeře. Také tentokrát ale Malinského svěřenci dokázali se zápasem ještě něco udělat. V závěrečné periodě nejprve kontaktní trefou přiblížil hosty k vyrovnání Hoskovec, při power-play pak dvacet vteřin před koncem vybojoval prodloužení Luštinec.

V něm už vše směřovalo k samostatným nájezdům, když se právě Jakub Luštinec dostal k samostatnému úniku, který proměnil ve svýj třetí gól v zápase, díky němuž si Rodos ze středních Čech odvezl další dva body.

Fakta – branky a asistence: 2. F. Novák (Fortelka, Holub), 22. Formánek (Keszi), 27. Danov (Peršakov) – 12. Luštinec (Ježek, Matějíček), 44. Hoskovec (Půhoný, Dušek), 60. Luštinec (Půhoný, Petira), 65. Luštinec (Ježek, Matějíček). Rozhodčí: Luczków – Goltsch, Beneš. Vyloučení: 8:4. Využití: 1:0. Diváci: 80. Třetiny: 1:1, 2:0, 0:2 – 0:1.

HC Řisuty: Jiroušek (Ilašenko) – F. Novák, Potěchin, A. Novák, Kolářík, Bernáth, Zavřel, Vencovský, Rudovský – Holub, Patyk, Fortelka – Formánek, Huml, Keszi – Vyskočil, Řepka, Hovsepjan – Paršakov, Danov, Okegawa. HC Rodos Dvůr Králové nad Labem: Čáp (Janský) – Tondr, Čáslava, Matějíček, Karlík, Franc, Petira – Šedivý, Hrazdira, Brokeš – Luštinec, Ježek, Valášek – Dušek, Hoskovec, Půhoný.

Michal Jäger (Řisuty): „Utkání bych rozdělil po třetinách. První nebyla podle mých představ. Byla bez pohybu, rychlého přístupu k soupeři a skončila 1:1. Do druhého dějství jsme vlétli mnohem lépe a podle mého názoru jsme zaslouženě šli do dvoubrankového vedení. Třetí perioda byla z naší strany odehrána neuvěřitelně naivně, hráči absolutně nerespektovali pokyny a dětskými chybami jsme soupeři opět darovali body. Myslím, že si po sezoně půjdu zažádat o předčasný důchod, protože takové chyby mi berou roky života. Ostatní si probereme zítra na tréninku a nezbývá nám nic jiného, než se o body porvat v Nové Pace, kde hrajeme zápas o šest bodů.“

Jiří Malinský (Dvůr Králové nad Labem): „Ač byl průběh zápasu hodně podobný tomu v Trutnově, byl tentokrát duel jiný a my jej měli zvládnout za tři body. Bohužel jsme ale úplně prospali polovinu utkání. Ukázalo se, že do každé bitvy musíte jít soustředění a ne tak, jako by se nemohlo nic stát. S dvoubrankovou ztrátou už pak byl zbytek zápasu těžký. Soupeř se zatáhl a spoléhal na brejky. Ač hráli domácí hodně obětavě a několik střel nám pokryli, my to znovu vůlí a hrou do úplného konce dokázali srovnat. V prodloužení jsme byli lepším týmem a dokonali obrat. A k hattricku Jakuba Luštince? Kuba ukázal, že je to prostě střelec. Mohu mu jen pogratulovat a pevně věřím, že se to v kabině odrazí na nějakém dobrém pohoštění.“

Další výsledky 11. kola: Děčín – Bílina 7:4 (4:2, 2:0, 1:2), Jablonec – Mostečtí Lvi 2:4 (2:0, 0:0, 0:4).

Program 12. kola, sobota 17.00: Dvůr Králové nad Labem – Děčín, Bílina – Vrchlabí. 18.00: Mostečtí Lvi – Trutnov, Nová Paka – Řisuty.