Celkově to byl pro Mountfield již třináctý vítězný zápis v sezoně. Zároveň tím potvrdili příslušnost k absolutní špičce letošní Tipsport extraligy. Vždyť v tabulce je před nimi pouze silný Třinec, obhájce mistrovského titulu.

Hradec v brance s Kiviahem šel do vedení v polovině první třetiny, kdy Kevin Klíma přesně zakončil rychlý výpad po pravé straně.

Ve druhé periodě Východočeši utekli až na rozdíl třech gólů, což se ukázalo jako rozhodující.

Vary sice ještě před druhým odchodem do šaten snížily, ale to bylo z jejich strany vše. V závěru ještě pečetil hradecké vítězství do prázdné svatyně Perret.

V neděli se Mountfield představí v domácí ČPP Aréně, kde od 16 hodin přivítá zlínské Berany.

Karlovy Vary – Hradec Králové 1:4

Fakta - branky a nahrávky: 40. Vondráček (Pulpán, T. Rachůnek) – 11. Kevin Klíma (Jergl, Blain), 27. Oksanen (Blain, Kiviaho), 38. Blain (Smoleňák, Oksanen), 60. Perret (Koukal). Rozhodčí: Kika, Micka – Lučan, Kis. Vyloučení: 5:4. Využití: 1:2. Diváci: 2351. Třetiny: 0:1, 1:2, 0:1.

HC Energie Karlovy Vary: F. Novotný – Martin Rohan, Plutnar, T. Havlín, T. Hanousek, Parkkonen, Pulpán, Vodička – T. Rachůnek, Kracík, Flek – Průžek, Miškář, O. Beránek – Hladonik, Jiří Kulich, Kohout – Redlich, Osmík, Vondráček.

Mountfield Hradec Králové: Kiviaho – Nedomlel, Blain, Gaspar, F. Pavlík, Kalina, McCormack, Jank – Smoleňák, Lev, Oksanen – Perret, Kevin Klíma, Jergl – R. Pilař, Lalancette, Kelly Klíma – Šalda, Koukal, Orsava.