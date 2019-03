Zbraně Brna očima čísla 70: Máme lepší brankáře

Hradec Králové - Bude to velká tahanice, to si pište. Střet hokejového Hradce ve čtvrtfinále play off extraligy s Brnem. Kometa, dvojnásobný mistr, jde do války s mnoha zbraněmi.

Hokejová extraliga: Mountfield HK - HC Kometa Brno. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Jejich kalibr okomentoval Radek Smoleňák, útočník Mountfieldu hrající s číslem 70. A také hokejista světaznalý. 1. Brankářská hvězda: Slovák Marek Čiliak vychytal Brnu dva tituly, během této sezony se vrátil z angažmá v ruské KHL. Smoleňák: „Kdyby nebylo jeho, tituly by neuhráli. Na druhou stranu my tady pořád slyšíme o Čiliakovi a přitom my máme oba gólmany lepší.“ 2. První útok: Formace Martin Zaťovič, Petr Holík, Peter Mueller je v Brně dominantní. Dala 63 gólů, nasbírala 141 bodů. Smoleňák: „Nadprůměrně šikovní kluci. Celý tým stojí na nich. Ale jakmile se na ně dobře zahraje, je Brno v problémech. Nemají nic jiného.“ 3. Bard Erat: Bývalý kapitán národního mužstva Martin Erat (jím býval i Smoleňák) část sezony odpočíval, naskočil až se zpožděním. Jako šéf má ale jasný cíl: Chce třetí titul s Kometou v řadě. Smoleňák: „Legenda a doufám, že můžu říct, i kamarád. Měl jsem tu čest ho poznat v reprezentaci. Má nadprůměrný přínos pro Kometu i pro celý český hokej.“ Smoleňák: Brno nespí klidně Přečíst článek › 4. Rutinér Němec: Elegantní obránce Ondřej Němec se v této sezoně dokonce vrátil do národního týmu. Trenér Alois Hadamczik potřebuje zkušenost a kreativitu. Přesně tyto atributy protřelý zadák dodává. Smoleňák: „Potkávali jsme se v Rusku i v reprezentaci. Je to ofenzivní obránce. Ale řekl bych, že je v Brně toho na něj hozeného až moc.“ 5. Šéf Zábranský: Majitel a trenér Libor Zábranský zvedl Kometu od krachu až k titulům. Smoleňák: „Neznám ho, nemůžu o něm říct slovo. Ale myslím, že ho celé Brno musí nosit na rukou.“ 6. Fanoušci: Smoleňák: „Oni mají výborné, ale my máme ještě lepší.“ On-line s Tomášem Martincem, trenérem hokejistů Mountfieldu HK Přečíst článek ›

Autor: Jiří Fejgl