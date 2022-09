Mountfield do utkání vstoupil skvěle. Hned ve třetí minutě využil první nabídnutou přesilovku Ščerbak, který po pěkné kombinaci s Cingelem prostřelil Hrachovinu.

I druhá perioda nabídla pohledný hokej se spoustou šancí. Po 23 vteřinách šli hosté po protestech trenéra Modrého do oslabení a Hradec nabídnutou šanci po osmi sekundách proměnil. Lev nahodil puk do brankoviště, kde operoval na své oblíbené pozici Smoleňák, jenž dokázal puk dostat za Hrachovinu podruhé. Motor zkusil trenérskou výzvu, ale videozáznam postavení útočícího hráče v brankovišti neprokázal. I po vstřelené brance měl Hradec navrch, své šance však v první polovině druhé třetiny neproměnil. Hosty mohla do hry vrátit dvojnásobná početní výhoda, tu však domácí ubránili a naopak sami udeřili, když na konci 31. minuty přesně pálil Jergl.

Naději pro hosty vykřesal v závěrečném dějství využitou přesilovkou Hanzl. Poté měli ještě Budějovice výhodu čtyřminutové přesilovky po vyloučení Lva, jenže s tou nenaložili dobře. Svěřenci trenéra Tomáše Martince si závěr duelu pohlídali a dokráčeli si pro zasloužené tři body.

Hlasy trenérů - Petr Svoboda (Hradec): „Měli jsme velice dobrý vstup do utkání, vytvořili jsme si spoustu šancí. Dvě třetiny jsme hráli výborný hokej a Budějovice jsme přehrávali. Klíčem v utkání byla naše ubráněná přesilovka pět na tři. Ve třetí třetině už jsme vítězství kontrolovali."

Jaroslav Modrý (Motor): „Hned na začátku utkání jsme v oslabení dostali gól, což poznamenalo náš výkon v první třetině. Když jsme se nadechovali, tak jsem udělal chybu já, nechal jsem se unést a zavinil jsem druhý gól, za což jsem se mužstvu omluvil. Dostávali jsme se do přesilovkových situací, ale nedávali jsme z nich góly."