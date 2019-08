/ROZHOVOR, FOTOGALERIE/ Dal první gól Pardubic na Mountfield Cupu. Ještě do sítě Hradce, kde vyrůstal. Hokejista Filip Kuťák je v Dynamu na zkoušce - a rád by v něm zůstal.

V dresu Pardubic jste se vrátil na hradecký led, kde jste vyrůstal. Jaké to bylo?

Už to nějakých pár let, co jsem tu naposledy hrál, bude. Byla to pro mě trochu nostalgie, ale každopádně jsem si to moc užil. Hodně pomohla i skvělá atmosféra v hledišti.