Královéhradecko, Trutnovsko - Zatímco v sobotním programu druhé ligy přičítaly podkrkonošské oddíly pouze výhry, o čtyři dny později se jim (ne)dařilo přesně naopak.

Trutnov si porážku 1:5 přivezl z ledu Jablonce, dvorští hokejisté zase neuspěli na zimním stadionu Nymburku.

Na severu Čech se dlouhodobě nedaří

Jablonecká tvrz není oblíbeným místem, kam by jakýkoliv druholigový tým jezdil sbírat body. Potvrdila to i středeční návštěva z Trutnova. Domácí hráči si se soupeřem poradili vcelku hladce. První třetinu ovládli dvěma góly a v polovině zápasu vedli již 4:0. Snížit dokázal Tatar, domácím ale záhy vrátil klid Tondr a ve zbytku utkání už se žádný z gólmanů překonat nenechal.

Již v sobotu derby č. 4

V sobotu se do podkrkonošských hal po krátké pauze vrátí série atraktivních východočeských derby. Trutnov doma od 18 hodin přivítá rivala z Vrchlabí a před jistě vysokou návštěvou udělá vše pro to, aby soupeři vrátil porážku 1:5 z úvodního měření sil v sezoně.

Oběma týmům navíc půjde o body do minitabulky, v níž se hraje o Pohár Krkonošského deníku. Ten premiérově získá mužstvo, které z dvanácti prestižních soubojů vydoluje největší počet bodů. Nejlíp je na tom zatím právě Vrchlabí.



Aktuální tabulka Poháru KD:

1. Vrchlabí 2 1 1 0 0 9:4 4

2. Trutnov 2 1 0 0 1 5:8 3

3. Dvůr Králové 2 0 1 0 1 6:8 1

„Z naší strany to bylo špatné utkání. Absolutně jsme nehráli, co jsme měli,“ zlobil se na své hráče trutnovský trenér Petr Vácha.

Nymburk přibrzdil dvorský rozlet

S velkým odhodláním mířili do středu Čech hokejisté Dvora. Výhry v Letňanech a doma s Kolínem při výsledném skóre 15:5 týmu vlily krev do žil a fanoušci věřili, že vítězná série bude pokračovat. Jenže hokejisté Nymburka byli proti a především se to dá tvrdit o brankáři Kroftovi. Co ten pochytal!

Hlavním problémem byla úvodní třetina. V ní si domácí vytvořili rozhodující náskok. Ve 32. minutě vedli dokonce již 3:0, ale hosté nic nevzdali. Nejprve snížil Matějíček a za stavu 4:1 do statistik promluvili útočníci Řepík s Fořtem. Na víc už ale čas nezbyl. Při hostující power-play doladil výsledek na 5:3 pro Nymburk Stehlík.