Podkrkonošské celky ve čtvrtek večer odehrály další dva přípravné zápasy. Vrchlabský účastník Chance ligy se představil v pražském Edenu, druholigový dvorský Rodos cestoval za soupeřem do Havlíčkova Brodu.

HC Slavia Praha – HC Stadion Vrchlabí 4:2

Vrchlabští na ledě Slavie absolutně nezachytili úvod zápasu a už po třinácti minutách prohrávali hladce 3:0. Mdlý výkon horalů pokračoval i ve vyrovnanější prostřední části, v níž se střelecky prosadili opět pouze domácí. To když se dobře umístěnou střelou blýskl ve 37. minutě Krejčí.

Hosté na sebe výrazněji upozornili až v závěrečné dvacetiminutovce. Kaut s Pavlatou snížili dvěma slepenými góly na dvoubrankový rozdíl a Východočeši byli rázem zpátky ve hře. Další změnu stavu už jim ale domácí gólman Michajlov nepovolil, a když nepomohla ani minutová power-play, dočkal se Stadion po čtyřech výhrách v řadě druhé porážky v přípravě.

Fakta – branky a asistence: 5. Vlček (Všetečka), 11. Brož (Doležal, Vlček), 13. Kafka (Poletín, Knotek), 38. Krejčí (Kafka) – 50. Kaut (Nedbal, Zeman), 50. Pavlata. Rozhodčí: Battěk, Čáp – Hnát, Žídek. Vyloučení: 7:6. Využití: 1:1. Diváci: 380. Třetiny: 3:0, 1:0, 0:2.

HC Slavia Praha: Michajlov – Krejčí, Hejda, Barák, Hovorka, Havel, Němeček – Kafka, Pšenička, Kružík – Poletín, Knotek, Slavíček – Všetečka, Vlček, Ondráček – Doležal, Šteiner, Brož. HC Stadion Vrchlabí: Nečas – Linhart, Oliva, Kajínek, T. Kynčl, Voženílek, Nedbal, Kaštánek – Pochobradský, Urban, Mrňa – Chalupa, T. Kaut, Matýs – F. Moník, Chrtek, Zeman – Machač, J. Kynčl, Pavlata.

Pavel Kolařík (HC Slavia Praha): „Určitě jsme měli lepší vstup do zápasu než v Sokolově, kde jsme na to nebyli úplně připraveni. Tentokrát to bylo podstatně lepší. Vytvořili jsme si šance a strašně nám pomohlo, že jsme je proměnili. Využili jsme zase i přesilovku, odskočili jsme na tři góly a pak už jsme si to víceméně pohlídali. Oproti minulému zápasu jsme se podstatně zlepšili.“

Petr Hlaváč (HC Stadion Vrchlabí): „V utkání jsme dvě třetiny hráli k tanci a poslechu a nedalo se to ani poslouchat, ani na to tancovat. Třetí třetina už byla o něco lepší, ale převedli jsme špatný výkon, z naší strany tam nebylo nic. Slavia zaslouženě vyhrála.“

Jízdní řád zápasové přípravy HCV



Úterý 3. srpna: Vrchlabí – Benátky n. J. 1:3

Čtvrtek 5. srpna: Vrchlabí – Ústí n. L. 6:1

Úterý 10. srpna: Vrchlabí – Kolín 4:3

Čtvrtek 12. srpna: Vrchlabí – Slavia Praha 3:2

Úterý 17. srpna: Ústí n. L. - Vrchlabí 2:4

Čtvrtek 19. srpna: Slavia Praha – Vrchlabí 4:2

Úterý 24. srpna: Benátky n. J. - Vrchlabí (18.00)

Čtvrtek 26. srpna: Kolín – Vrchlabí (17.30)

Pondělí 30. srpna: Hronov – Vrchlabí (17.00)

Pátek 3. října: Vrchlabí - Pardubice (18.00)

Sobota 4. září: Dvůr Králové n. L. - Vrchlabí (17.00)

BK Havlíčkův Brod – HC Rodos Dvůr Králové n. L. 6:5p

Pro dvorské hokejisty byl zápas v Havlíčkově Brodě druhou srpnovou prověrkou před novou sezonou. Po úterním vítězství nad Chrudimí čekal svěřence trenéra Zörklera o dost silnější protivník, i s ním ale Rodos odehrál velmi slušnou partii. Skvělý start do zápasu vynesl hostům brzkou trefu z hole Valáška a na začátku druhé poloviny utkání přidali hosté do branky gólmana Nováka další tři trefy. Dvakrát se prosadil Dvořák, jednou Půhoný a ve 37. minutě z toho byl stav 0:4 z pohledu Bruslařů.

Ti ale nesložili zbraně. Ještě do pauzy dvěma góly snížili a v závěrečné periodě dokázali třemi brankami odpovědět i na pátý úspěch Rodosu z hole Půhoného. Dvoráci si tak nechali luxusní náskok protéct mezi prsty a dílo zkázy dokonali domácí v prodloužení, když v jeho čtvrté minutě rozhodl zápas Nepokoj.

Fakta – branky a asistence: 38. Fiala (Čejka), 38. Nepokoj (Holenda), 47. Kuchta (Tecl, Čejka), 51. Voříšek (Benák), 56. Kliment (Bulín, Čejka), 64. Nepokoj (Voříšek, Fiala) – 4. Valášek (Ježek), 32. Dvořák (Bláha), 34. Půhoný (Voňka, Petira), 37. Dvořák (Ježek), 43. Půhodný. Rozhodčí: Krejčí – Křivohlavý, Souček. Vyloučení: 6:7. Využití: 1:1. Diváci: 220. Třetiny: 0:1, 2:3, 3:1 – 1:0.

BK Havlíčkův Brod: Novák (Chaloupek) – Kliment, Čermák, Nepokoj, Benák, Najman, Smutný – Košťál, Čejka, Bulín – Holenda, Kalač, Voříšek – Tecl, T. Ludvík, Kuchta – Fiala, J. Ludvík, Krejčí. HC Rodos Dvůr Králové nad Labem: Haas (Brázdil – Vašíček, Voňka, Matějíček, Vácha, Muška, Petira – Bláha, Dvořák, Ježek – Valášek, Havlas, Luštinec – Půhoný, Moučka, Hoskovec – Bucek.

Michal Konečný (BK Havlíčkův Brod): „Bylo to divoké utkání. Zaplať pánbůh, že jsme tam ty góly nakonec dali. Myslím si, že stavy 0:4 a 2:5 byly pro nás hodně kruté. Necítil jsem, že hrajeme tak špatně. Bohužel jsme byli za vše tvrdě trestaní. Dvůr Králové je podle mě hodně silný a zkušený soupeř. O to víc si cením toho, že to kluci ve třetí třetině nezabalili a šli jsme za vítězstvím až do konce. Myslím si, že od třetí třetiny jsme byli jednoznačně lepší a že jsme vyhráli zaslouženě.“

Jiří Zörkler (HC Rodos Dvůr Králové nad Labem): „Pro nás to byl teprve druhý zápas. Je vidět, že nejsme rozehraní, v určitých momentech zápasu hrajeme dobře. Havlíčkův Brod potom přitvrdil a dobře forčekoval, s tím jsme si nevěděli rady. Chtěli jsme hrát hokej, to byl náš problém. Pokud se zápas takhle láme, musíme si dávat kotouče jednoduše z naší třetiny a potom lehce je dát do třetiny soupeře. Nesmíme je ztrácet na modrých čarách, tam jsme si to prohráli. Zaplať pánbůh, že jsme takovou lekci dostali. Do stavu 4:0 nám to šlo lehce a hráli jsme dobře. Co se týče přípravného zápasu, tak to splnilo všechny aspekty. Vedli jsme, soupeř nám to vyrovnal, hráli jsme prodloužení a prohráli jsme. Ukázalo nám to silné i slabé stránky naší hry.“