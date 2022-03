Jak jinak mohla cesta vrchlabských hokejistů do předkola play off vyvrcholit než úplně posledním dějstvím základní části a ještě proti hlavnímu konkurentovi v boji o účast ve vyřazovací fázi. Okolnosti posledních hodin navíc zapříčinily, že horalé museli soka z Frýdku-Místku bezpodmínečně porazit a to ještě v normální hrací době.

Velký problém pro horaly. Kontumace, hrozba baráže, boj o vše. Dnes vstup zdarma

Leč nepovedlo se. V šedesáti minutách padly na obou stranách tři branky a tento stav poslal do předkola play off Frýdek-Místek. Nic na tom nemohlo změnit prodloužení ani samostatné nájezdy, ve kterých byli šikovnější domácí. Věrné vrchlabské publikum tak mohlo spustit text a tóny písničky Jaroslava Uhlíře „Není nutno, není nutno, aby bylo přímo veselo“.

Chance liga, 51. kolo

HC Stadion Vrchlabí – HC Frýdek-Místek 4:3sn

Pro oba soupeře tak měla již tato bitva nádech play off a na úrovni hokeje to v DD Elektromont aréně bylo znát.

Domácí do zápasu vstoupili obrovským náporem a za podpory skvělých fanoušků se do soka pořádně obuli. Výsledkem byla brzká vstřelená branka. V polovině třetí minuty zavezl puk do útočné třetiny agilní Tomáš Kauta, rána Koffera se od tyče odrazila k hokejce Tomáše Kynčla a ten už mířil do poloodkryté brány – 1:0.

Ještě chvíli trvala převaha Východočechů, postupem času se však stále častěji hlásili ke slovu hosté a na řadu přicházely i jejich šance. Na místě byl vždy pozorný Soukup, na druhé straně se diváci marně radovali z druhé trefy, která padla až po odpískání.

Soukup poté musel čelit příležitostem Blaška, robustního Ogurcova a po něm ještě Tepera s Christovem, vyrovnání se však hosté před úvodní sirénou nedočkali.

Na startu prostřední části si Frýcekomístečtí vyzkoušeli první přesilovou hru, té se horalé ubránili a sami si záhy vypracovali několik možností k zakončení. Mrňka, Chrtek ani Matýs ale vrchlabský náskok nezdvojnásobili.

Těžké chvíli Stadion a jeho fanoušci zažili v polovině utkání. Po souboji u mantinelu zůstal ležet jeden z hostujících hráčů a ledovou plochu musel opustit na nosítkách. Potrestán byl přitom útočník Koffer za hru vysokou holí a svěřenci kouče Jirků čelili druhému početnímu oslabení. Hosté ve výhodě zlobili po celé dvě minuty a přesto, že nevyrovnali, dočkali se krátce poté.

V čase 31:43 Peterek vymyslel zakončení pro zkušeného Martynka a ten už měl podobně jako před ním Kynčl snadnou roli – 1:1.

Nerozhodný stav zcela změnil úlohy obou soupeřů. Teď o byli domácí, kteří k účasti v play off nutně potřebovali vstřelenou branku. Zvýšená ofenzivní snaha podpořená dvěma přesilovkami ještě ke gólu nevedla, v čase 39:55 ale Matýsovu ránu gólman Baroš pouze vyrazil a puk za jeho záda uklidil pohotový Mrňa – 2:1.

Dvoráci zahájili druholigové semifinále výhrou. Hronov v Letňanech na úvod padl

Také o druhé přestávce se tak v šatnách lépe odpočívalo horalům, leč na startu třetí třetiny z ničeho nic udeřili hosté šťastnou brankou Šlahaře a stav byl znovu vyrovnaný. Když pak Vrchlabí nevyužilo ani pátou početní výhodu, vzalo si slovo hostující duo Peterek – Christov a druhý jmenovaný ve 49. minutě dokonale obrátil skóre na stranu svého mužstva (2:3).

Za tohoto stavu a při pohledu na výsledky zbylých již dohraných utkání zachráněným Východočechům končila sezona. Na tom již nezměnila ani závěrečná snaha domácího mužstva, kterou již pět minut před koncem podpořili trenéři hrou bez brankáře.

Za obrovské podpory dvanácti stovek fanoušků si horalé vytvořili drtivý tlak. Ten sice přinesl vyrovnání z hole Chalupy, potřebný vítězný gól zaručující pokračování serzony však nikoliv.

Fakta – branky a nahrávky: 3. T. Kynčl (Koffer, T. Urban), 40. Mrňa (Chrtek, Matýs), 58.Chalupa (Kaut), rozhodující nájezd Zeman – 32. Martynek (Peterek), 44. Šlahař (Bartoš, Šedivý), 49. Christov (Peterek, Martynek). Rozhodčí: Hucl, Micka – Kreuzer, Polonyi. Vyloučení: 2:6. Bez využití. Diváci: 1196. Třetiny: 1:0, 1:1, 1:2 - 0:0.

HC Stadion Vrchlabí: J. Soukup (O. Štěpánek) – Linhart, Lytvynov, Kajínek, T. Kynčl, M. Voženílek, Nedbal, Oliva – Koffer, T. Kaut, T. Urban – M. Machač, P. Urban, Mrňa – Pochobradský, Chrtek, T. Zeman – Matýs, D. Chalupa, Kusý.

HC Frýdek-Místek: Baroš (Švančara) – M. Zbořil, J. Michálek, D. Krenželok, Teper, Ogurcov, Matyáš, Ciura, Korím – O. Šedivý, David Bartoš, Šlahař – Lyszczarczyk, Komorski, Klimša – Christov, Peterek, Martynek – M. Hrubec, Ján Blaško.

Další výsledky 51. kola: Havířov – Litoměřice 3:1, Benátky nad Jizerou – Přerov 2:5, Prostějov – Třebíč 6:4, Šumperk – Vsetín 1:5, Ústí nad Labem – Slavia Praha 1:4, Kolín – Poruba 1:3. Kadaň – Jihlava 0:5 kontumačně.

Dvojice pro předkolo play off: Slavia Praha - Frýdek-Místek, Prostějov - Kolín. Play out o setrvání v soutěži: Ústí nad Labem - Šumperk.

Konečná tabulka Chance ligy



1. Litoměřice 48 32 3 2 11 176:127 104

2. Vsetín 48 30 2 3 13 177:112 97

3. Třebíč 48 25 7 3 13 136:99 92

4. Jihlava 48 27 4 3 14 179:134 92

5. Přerov 48 21 7 5 15 143:105 82

6. Sokolov 48 22 5 3 18 150:133 79

7. Slavia Praha 48 20 7 4 17 157:139 78

8. Prostějov 48 22 3 5 18 162:145 77

9. Kolín 48 22 3 3 20 136:139 75

10. Frýdek-Místek 48 20 4 7 17 147:143 75

11. Vrchlabí 48 17 9 5 17 136:133 74

12. Poruba 48 18 6 8 16 148:133 74

13. Ústí nad Labem 48 17 6 7 18 135:154 70

14. Šumperk 48 16 6 8 18 150:141 68

15. Benátky n. J. 48 15 0 3 30 118:153 48

16. Havířov 48 9 3 6 30 108:155 39

17. Kadaň 48 0 0 0 48 26:239 0