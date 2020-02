Suverénní lídr tabulky dostal v souboji s Vlky ze severu příležitost vypomoci okresnímu rivalovi z Trutnova. Aby se Draci udrželi v postupové šestce do play off, potřebovali porážku svého jabloneckého konkurenta.

Vrchlabí - Jablonec n. N. 6:0

Horalé do utkání nastoupili s plnou vážností a už během úvodní dvacetiminutovky si vytvořili pohodlný tříbrankový náskok. Na úvodní gól se v DD Elektromont aréně tentokrát čekalo trochu výjimečně. V předchozích duelech totiž Vrchlabští soupeřům nastříleli 199 branek a ve vzduchu tak visela otázka, komu se podaří vsítit jubilejní dvoustý gól.

Odpověď nabídla 10. minuta. Domácí hráli první přesilovou hru a po přihrávce kapitána Jirků nezadržitelně skóroval Kastner. Neuběhly ani dvě minuty a bezmála tisícovka diváků se radovala podruhé. Kombinace Bednáře se Sýkorou vedla k zakončení Mrni, jenž hravě uklidil puk do poloodkryté branky – 2:0.

Ve 14. minutě si přesilovou hru zahráli také hosté a hned z toho byla horní tyčka trefená lídrem jablonecké defenzívy Pavlů. Minutu poté, co se vyloučený Kastner vrátil na led, tečoval nahození svého kapitána Filip Moník a do šaten se šlo za tříbrankového náskoku favorita.

Také druhou periodu Vrchlabští zahájili využitou početní výhodou. Trefil se Hozák a na 5:0 po sérii úspěšných zákroků obou brankářů zvyšoval až ve 40. minutě Chalupa, jenž využil precizní zadovky Kastnera.

Závěrečnou třetinu ovlivnila spousta vyloučených, jeden gól ale přece jen ještě padl. Na svědomí jej měl nejlepší střelec celé soutěže Petr Sýkora, jenž v přesilové hře napřáhl od modré čáry a propálil vše, co mu stálo v cestě.

Utkání svým čtvrtým čistým kontem v sezoně vyšperkoval gólman Soukup, jenž si vychytanou nulu musel zasloužit hned několika těžkými zákroky.

Ještě než dojde k sobotnímu utkání s Bílinou, přivítají vrchlabští hokejisté o den dříve na svém ledě extraligové Dynamo (17.30). To si Stadion vybralo pro přípravný zápas v reprezentační přestávce. Na led DD Elektromont arény by se tak po pár dnech mohl v pardubickém dresu vrátit nedávno ještě hráč druholigového lídra Tomáš Rolinek.

Fakta – branky a asistence: 10. Kastner (Jirků), 12. Mrňa (Sýkora, Bednář), 16. F. Moník (Jirků, Bláha), 24. Hozák (Mrňa, Bednář), 40. Chalupa (Kastner, Hozák), 47. Sýkora (Niko, Bednář). Rozhodčí: Veinfurter – Tasch, Kettner. Vyloučení: 8:6, navíc Mrňa 10 minut OT. Využití: 3:0. Diváci: 940. Třetiny: 3:0, 2:0, 1:0.

HC Stadion Vrchlabí: Soukup (Abrahám) – Havránek, Niko, Vašíček, J. Moník, Jirků, T. Kynčl, Bendík – Sýkora, Mrňa, Bednář – Bláha, Matějček, F. Moník – Hozák, Kastner, Chalupa – R. Šlaicher, Dvořák, F. Jirásek.

Václav Baďouček, trenér HC Stadion Vrchlabí: „Jsem samozřejmě rád za tři body. Zpočátku to vypadalo, že nikdo nechce přispět do klubové kasy a vstřelit ten dvoustý gól. Pak se to ale povedlo Kastymu a přišla pětiminutovka s rychlými třemi brankami. Jsem moc rád, že jsme zápas odehráli na nulu, že jsme ubránili oslabení ve třech a že to z naší strany bylo dozadu i ve třetí třetině zodpovědnější než v některých předchozích zápasech. S kolegou Hlaváčem nám udělalo radost, že si kluci sami dali podmínku, že chtějí udržet nulu.“

Karel Hornický, trenér HC Vlci Jablonec nad Nisou: „Přijeli jsme s tím, že konečně musíme začít hrát to, co si říkáme od začátku sezony. Bránit a bránit zodpovědně. Abychom nepropadali ve středním pásmu, abychom si dokázali rozebrat hráče. Ze začátku se nám to dařilo, kluci hráli zodpovědně. Jsou tam ale individuální chyby některých hráčů. A když jimi nabídnete soupeři šance, zkušení útočníci soupeře je dokáží potrestat. Musím ale říct, že dnešní duel byl oproti těm minulým hodně dobrý.“

Program 38. kola – sobota 8. února od 17.00: Řisuty – Nová Paka. 18.00: Trutnov – Mostečtí Lvi, Vrchlabí – Bílina, Děčín – Dvůr Králové nad Labem.