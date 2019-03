Na jméno příštího soupeře si Východočeši budou muset minimálně dva dny počkat. Zatímco totiž postup v nejkratší možné době oslavily Sokolov a Kolín, Jablonec doma sérii proti Mostu snížením na 1:2 zdramatizoval.

Vrchlabí - Děčín 3:1

Fakta – branky a asistence: 5. Jirků (A. Půlpán, Matějček), 32. Berger (Matějček, Havránek), 60. Matějček (Soukup) – 45. Petráš (Volráb). Rozhodčí: Vokřál – Marek, Ovsík. Vyloučení: 6:6. Bez využití. V oslabení: 1:0. Diváci: 1507. Třetiny: 1:0, 1:0, 1:1.

HC Stadion Vrchlabí: Soukup – Vágner, J. Bendík, Vašíček, Voženílek, Havránek, Jirků, Kukla – Bednář, Urban, Pilař – Berger, Matějček, A. Půlpán – T. Půlpán, Kastner, Mrňa – Bláha, Hozák, Chalupa.

Do vrchlabské DD Elektromont arény si ve středuu našlo cestu více než 1500 diváků a většina z nich pevně věřila, že domácí hokejisté sérii s Děčínem hranou na tři vítězná utkání ukončí. Start zápasu horalům snad ani nemohl vyjít lépe. Už na začátku páté minuty napřáhl od modré čáry Jirků a první rána kapitána byla nabitá – 1:0.

Zbylé minuty úvodní periody nabídly šance na obou stranách a více jich měli překvapivě hosté. Gólman Soukup musel dvakrát zasahovat, když hlavně příležitost Petráše patřila mezi stoprocentní. V 15. minutě už byl strážce domácí branky i překonán, Drašar ale odkrytou klec netrefil.

Závěr třetiny zase ovládli domácí. Pod kotlem vrchlabských Supras to chvílemi doslova vřelo a od další změny stavu dělily A. Půlpána milimetry.

Mít děčínský útočník Drašar ve středu lepší střeleckou formu, možná by se série ještě stěhovala na sever Čech. V polovině utkání jel sám na Soukupa, ten ale minisouboj vyhrál. Trest pro hosty přišel v čase 31:40, kdy Berger svou ránu otřel o soupeřova obránce a Lavinger neměl šanci zareagovat – 2:0.

Medvědi duel přece jen ještě stihli zdramatizovat, když ve 45. minutě snížil Petráš. Následující minuty patřily dalším severočeským šancím. Tůmova branka nohou ale nemohla být uznána a další střelu stejného hráče zastavila tyč. Na poslední dvě minuty svůj tým oslabil vyloučený Kastner, hosté to zkusili v šesti, definitivu postupu ale přineslo Soukupovo vyhození puku, jehož se zmocnil Matějček a pohodlně jej dovezl do opuštěné branky – 3:1.

Stadion tak mohl slavit postup a v pátek, nejpozději v neděli se dozví jméno dalšího soupeře. Pokud Jablonec zvládne s Mosteckými Lvi obrat z 0:2 na 3:2, vyzvou jej Vrchlabští příští středu v úvodním domácím duelu. V opačném případě do Krkonoš přijede Kolín.

Ohlasy zástupců obou klubů

Ke středečnímu třetímu utkání série:

Václav Baďouček, trenér HC Stadion Vrchlabí: „V utkání se ukázalo, jak je vždy ten poslední krok těžký. Možná to hráči měli v hlavách. Na můj vkus jsme byli dost nepřesní, zbytečných ztrát tam bylo opravdu hodně. Nakonec se asi potvrdila ta naše zkušenost a jsem rád, že série skončila v co nejkratším možném termínu. My teď máme týden na přípravu na dalšího soupeře.“

Jan Havlíček, sportovní manažer HC Děčín: „Na závěr série jsme odehráli dobré utkání, ale ze šancí, které jsme si vytvořili, se nám podařilo proměnit jedinou. Navíc až v poslední třetině. Kdyby nám tam něco spadlo dřív, mohli jsme soupeře pozlobit víc. Soupeř ale utkání zvládl zkušeně. Utekl do náskoku 2:0 a pak si výhru pohlídal. My jsme se třetího zápasu báli. Chyběli nám tři hráči, nasadili jsme juniory, ti ale duel zvládli. Domácí byli o chloupek lepší, ale s výkonem našich hráčů jsem spokojen.“

K výsledku celé série:

Jan Havlíček, sportovní manažer HC Děčín: „Výsledek 3:0 zní jednoznačně. Za sebe řeknu, že jednoznačné bylo první utkání, ve kterém Vrchlabí jasně dominovalo. Zbylé zápasy byly naprosto vyrovnané. U nás měl soupeř více štěstí, když vyhrál gólem deset vteřin před koncem. Projevila se zkušenost a možná i šíře obou kádrů. Vzhledem k vrchlabské kvalitě a ambicím jsme ze série měli strach, jak série bude vypadat. Myslím si ale, že nakonec byla vyrovnaná a kvalitní.“

Václav Baďouček, trenér HC Stadion Vrchlabí: „Jak říkal kolega, vyrovnané ty duely byly. Nám se opravdu povedl ten první zápas. Bylo to vcelku jednoznačné, ačkoliv jsme tam soupeře nechali v závěru dvěma góly snížit. Možná i pod vlivem toho prvního utkání měli hráči v hlavách, že sérii dohrajeme s menším úsilím. Nakonec se ale ukázalo, jak je to ošidné. Děčín hrál výborně a za výkony mu všechna čest.“

Další středeční výsledky a aktuální stavy sérií – skupina Střed/Sever: Sokolov – Nymburk 8:0, konečný stav série: 3:0, Jablonec – Mostečtí Lvi 9:1, stav série: 1:2, Klatovy – Kolín 2:4, konečný stav série: 0:3.

Skupina Jih/Východ: Havlíčkův Brod – Kopřivnice 5:4, stav série: 2:1, Žďár nad Sázavou – Valašské Meziříčí 1:5, stav série: 1:2, Šumperk – Písek 6:0, stav série: 2:1, Hodonín – Moravské Budějovice 4:2, stav série: 2:1.