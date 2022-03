Že nevstoupíte dvakrát do stejné řeky? Ale kdeže. Vrchlabskému hokejovému klubu se to povedlo. Znovu po několika letech ligový celek dospělých doplatil na administrativní chybu a naprosto zbytečně přišel o mistrovské body. Na vině je tentokrát kontumace pondělního zápasu s Havířovem, který Stadion na ledě vyhrál 4:1, z důvodu neoprávněného startu útočníka Ondřeje Rohlíka však putují všechny body soupeři.

Pro východočeský klub může mít tato záležitost fatální následky. Původní výhra totiž týmu zaručovala záchranu Chance ligy i pro další ročník. Navíc mužstvo před závěrečným duelem proti Frýdku-Místku stavěla do výhody. Horalé by na soupeře měli bodový náskok a mohli ke všemu kalkulovat. I případná porážka jim totiž při shodě dalších výsledků mohla stačit na účast v předkole play off.

Vrchlabí - HavířovZdroj: Anton MartinecJenže tři body jsou fuč a Vrchlabí je momentálně mimo postupovou desítku. A co víc - hrozí i pád na pozice, které znamenají účast v baráži o setrvání v soutěži! Účast ve vyřazovacích bojích nyní podkrkonošskému celku zajistí pouze a jedině tříbodové vítězství.

K funkcionářskému selhání se krátce po svazovém verdiktu přihlásil sportovní manažer Jiří Jakubec, jenž se také záhy k situaci vyjádřil na klubovém webu.

„V úterý jsme byli kontaktováni zástupci svazu s tím, že start Ondřeje Rohlíka v pondělním zápase proti Havířovu byl neoprávněný a že zápas bude kontumován v náš neprospěch. Hlídání pravidel ohledně přestupů, hostování a střídavých startů je zcela v mojí gesci a proto tato fatální chyba padá pouze na mojí hlavu. V případě střídavých startů platí tři podmínky. Předně hráč mladší dvaceti let (junior) je vyjmutý ze všech omezení. Zadruhé hráč, který je starší 22 let, po odehrání šestadvaceti zápasů v EHL, nebo pokud nastoupí k zápasu v EHL po 15. únoru, již nesmí hrát v Chance lize. A zatřetí hráč, který je v rozmezí 20 - 22 let (O. Rohlík), pokud nastoupí k zápasu v EHL po 15. únoru, pak již nesmí hrát v Chance lize. Po odehrání šestadvaceti zápasů v EHL může hrát v Chance lize, ale pouze do 15. února. Tato část pravidla mi zcela unikla. Jedinou malinkou polehčující okolností může být moje nezkušenost v pravidlech, která jsou nastavená mezi těmito soutěžemi. Vzhledem k aktuální situaci je toto selhání neomluvitelné a jsem připraven nést veškeré následky, které z toho mohou vyplynout. Tímto se veřejně omlouvám všem partnerům a fanouškům. Hráčům jsem to sdělil osobně. Je to situace, která mě neskutečně mrzí, ale nejde již změnit. Doufám, že mi kluci pomůžou a tuto situaci zvládnou. Pokud ve středu zvítězíme za tři body, bude to znamenat postup do předkola play off. Nezbývá mi než věřit a kdo věří, ten vítězí.“

Jak sám Jakubec řekl, situace se dá napravit pouze jediným způsobem - vítězstvím vrchlabského mužstva ve středečním duelu s Frýdkem-Místkem. V tomto utkání půjde oběma soupeřům o všechno a domácí při něm budou potřebovat maximální podporu svých příznivců.

I proto se majitel klubu rozhodl ke kroku, jaký na podobné úrovni nepamatujeme. Všichni fanoušci mají vstup na zápas zdarma!

Ostatně k situaci spojené s kontumací výsledku se vyjádřil i sám klubový šéf Aleš Cerman:

„Situace, která aktuálně nastala, mě samozřejmě neskonale mrzí a považuji ji za osobní selhání. Bohužel s tím ale v danou chvíli nejde nic udělat. Jediné, co mohu, je pozvat všechny vrchlabské příznivce na středeční zápas. Abychom společně dohnali náš tým, tým města Vrchlabí, k vítězství, které se rovná postupu do play off. Jsme jeden tým, společně vítězíme, společně prohráváme. Veškeré následky a osobní důsledky této záležitosti budeme vyvozovat po středečním utkání, které je samozřejmě pro všechny, kteří přijdou podpořit náš tým, zdarma.”

Program závěrečného 51. kola – středa 17.30: Havířov – Litoměřice, Benátky nad Jizerou – Přerov. 18.00: Vrchlabí – Frýdek-Místek, Prostějov – Třebíč, Šumperk – Vsetín, Ústí nad Labem – Slavia Praha, Kolín – Poruba. Kadaň – Jihlava 0:5 kontumačně.

Aktuální tabulka Chance ligy



1. Litoměřice 47 32 3 2 10 175:124 104

2. Vsetín 47 29 2 3 13 172:111 94

3. Jihlava 48 27 4 3 14 179:134 92

4. Třebíč 47 25 7 3 12 132:93 92

5. Přerov 47 20 7 5 15 138:103 79

6. Sokolov 48 22 5 3 18 150:133 79

7. Slavia Praha 47 19 7 4 17 153:138 75

8. Kolín 47 22 3 3 19 135:136 75

9. Prostějov 47 21 3 5 18 156:141 74

10. Frýdek-Místek 47 20 4 6 17 144:139 74

11. Vrchlabí 47 17 8 5 17 132:130 72

12. Poruba 47 17 6 8 16 145:132 71

13. Ústí nad Labem 47 17 6 7 17 134:150 70

14. Šumperk 47 16 6 8 17 149:136 68

15. Benátky n. J. 47 15 0 3 29 116:148 48

16. Havířov 47 8 3 6 30 105:154 36

17. Kadaň 48 0 0 0 48 26:239 0



Vysvětlivka k tabulce: Prvních šest mužstev po základní části postupuje rovnou do čtvrtfinále play off (zde je před posledním kolem jasno). Mužstva na 7. až 10. místě se na dvě vítězná utkání popasují v předkole o zbylá dvě místa ve čtvrtfinále. Pro 11. a 12. tým sezona končí. Mužstva na 13. a 14. místě spolu odehrají play out, přičemž poražený tým z Chance ligy sestoupí a na vítěze následně čeká baráž o udržení v soutěži s nejlepšími celky II. ligy. Týmy na 15. až 17. místě sestupují do druhé ligy.



Zbývá dodat, že Chance ligu bude od příštího ročníku hrát nejhorší tým základní části extraligy (Zlín) a vítěz play off se o postup do extraligy utká s předposledním celkem letošního ročníku nejvyšší domácí soutěže (Kladno).