Je konec. Královédvorský lední hokej na svou historicky nejúspěšnější sezonu v nejbližší době nenaváže. Poté, co dosavadní šéf klubu Vasil Teodoridis oznámil, že je ve své roli nucen skončit, nenašel se nikdo, kdo by dvorský hokej převzal a chtěl jej podporovat i vést v příštích letech.

Dvorský hokej na rozcestí. Po historickém úspěchu klub hledá nového majitele

„S lítostí musím oznámit všem dvorských fanouškům a sportovním přátelům, že se v našem městě ani jeho okolí nenašel člověk nebo parta lidí, která by měla zájem na podpoře našeho krásného sportu tak, aby mohl dospělý hokej ve Dvoře Králové nad Labem pokračovat,“ oznámil v sobotu krátce před polednem Vasil Teodoridis Krkonošskému deníku.

Vasil TeodoridisZdroj: Miloslav KnapNa zimním stadionu pod Hankovým domem tak již bude hrát hokej pouze mládež. „Je to tak, mládež samozřejmě pokračuje. Starat se o ni bude pan Nosek, jenž s ní v našem městě pracuji již dlouhá léta. Dospělý hokej se tu bohužel hrát nebude a to ani na krajské úrovni,“ doplnil důležitou informaci Teodoridis.

Kdo tedy zaujme místo královédvorského Rodosu ve druhé lize? „Po nezájmu královédvorského regionu jsem druhou ligu nabídl na volný trh. Nakonec jsem se dohodl se zástupci Pardubic, že licenci přenechám Dynamu. Jelikož stadion v našem městě nemá dostatečně kvalitní zázemí pro trenéry a hráče, bude se soutěž hrát blíže Pardubicím.“

Vasil Teodoridis již dříve nastínil, že kádr pro soutěžní ročník 2022/2023 má z velké míry postaven, je dohodnutý na pokračování trenéra Zörklera, řady opor a dokonce i na příchodu několika posil. Deníku proto prozradil také, co s hráči nyní bude.

Šestý duel na ledě Mostu byl zlomový, říká po úspěchu Rodosu trenér Jiří Zörkler

„Naši hokejisté budou kontaktováni. Pokud budou mít zájem, budou moci spolupracovat s týmem, který po nás účast ve druhé lize převezme. Je mi opravdu moc líto, že nemohu ze dravotních důvodů dále pokračovat, všem hráčům, spolupracovníků, fanoušků a lidem okolo dvorského hokeje ale ještě jednou děkuji,“ dodal Vasil Teodoridis.

Zbývá dodat, že v poslední sezoně HC Rodos vyhrál play off druhé ligy a do posledních minut kvalifikace usiloval o účast v baráži o postup do Chance ligy. O hokej ve Dvoře Králové nad Labem byl obrovský zájem, zaplněná aréna sledovala skvělé počínání hokejistů, mezi nimiž byla jména typu Jaroslav Brázdil, Jiří Půhoný, Milan Valášek, Tomáš Bláha, Jiří Vašíček a další.

Hokejisté Dvora Králové nad Labem v uplynulé sezoně vyhráli play off druhé ligyZdroj: Miloslav Knap

Zatímco éra zachránce místního klubu Vasila Teodoridise skončila na vrcholu, samotní hokejisté si nyní budou hledat nová angažmá. Teodoridis klub vedl po dobu sedmi let.