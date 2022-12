Východočeši důležitou výhrou přerušili hrozivou sérii porážek, navíc se soupeři v tabulce přiblížili na rozdíl pouhých tří bodů. Nyní tým čeká další domácí zápas, v sobotu do Hronova přijede Písek.

Dlouhá šňůra porážek konečně přetržena. Vlky si ochočili mladíčci Putz s Horkým

Davide, dlouhá šňůra porážek je pryč. Ulevilo se kabině a vám osobně hodně?

Určitě ano. Dobře jsme věděli, jak na tom momentálně jsme a do zápasu s Jabloncem jsme šli s tím, že chceme a hlavně už musíme bodovat za tři body. Podobné cíle měl jistě i náš soupeř, body ale zůstaly doma.

Jak nepříjemný pro mladého hokejistu je fakt, že na tréninky a zápasy jezdí s vědomím neustálých neúspěchů? Narušuje to chuť na jinak milovanou hru?

Osobně se na neúspěchy snažím nemyslet, snažím se hrát dobře a tak, abych pomohl svému týmu. V Hronově všichni dobře víme, že dokážeme hrát i s týmy, které jsou na tom v tabulce lépe než my. Stačí zmínit vedoucí Letňany, proti nimž jsme doma vedli 2:0, začátek se povedl i s Příbramí (2:1) či s Chebem (2:0). Zápasů je v sezoně dost a vyhrát se dá nad každým.

David Putz je momentálně nejproduktivnějším hráčem HC Wikov Hronov.Zdroj: Zdeněk Šulc

My se teď ale můžeme bavit pozitivně, Hronov ve středu vyhrál. Jak se vám po výsledku 8:5 jelo domů a s jakými pocity usínalo?

Domů se mi samozřejmě jelo fajn a s dobrým pocitem (usmívá se).

Zápas se vám povedl skvěle. Hattrick a navrch dvě asistence = nejpovedenější zápas v dospělé kategorii?

Co se týče nasbíraných bodů, tak určitě ano. Budu se ale snažit v dalších utkáních na dobré výkony navázat. Chtěl bych poděkovat také spoluhráčům, kteří mi v zápase dost pomohli. No a pak i trenérovi za důvěru.

Vám je 19 let, přesto nejste zdaleka nejmladším členem kádru. Jste rád, že právě druhá liga nabízí pro mladé hráče tolik příležitostí?

Přesně tak, pro mladé hráče je tato soutěž dobrá. Druhou ligu navíc hraje plno zkušených hráčů s bohatou kariérou, od kterých se dá něco přiučit. Jsem rád za každý zápas, který si v soutěži mohu zahrát.

Několik mládežnických sezon jste prožil v Liberci, kdy a kde jste vlastně se sportem začínal?

Jsem odchovancem českobudějovického hokeje, kde jsem právě se sportem začínal a kde započaly i mé první hokejové kroky. V Liberci jsem však později strávil čtyři roky, na které rád vzpomínám.

Bodování HC Hronov

20 bodů Putz (11+9)

18 bodů Hovsepyan (9+9)

14 bodů Akhmetianov (10+4)

14 bodů Štrombach (8+6)

Talent letos dokazujete příznivcům Hronova i soupeřům. Kam teď sahají vaše hokejové ambice?

Pořád ještě působím u budějovické juniorky a s tou bychom rádi postoupili zpátky do extraligy juniorů. Co se týče týmu Hronova, rozhodně bychom se chtěli v tabulce pohybovat výše. Mé ambice jsou pořád stejné, hrát každý zápas co nejlépe ať už v jakémkoliv dresu.

Za Wikov nastupujete s číslem 33. Náhoda nebo nějaký vztah k této číslici?

Kdepak, číslo 33 mi bylo přiděleno. Nejradši hraji s osmičkou, což je mé šťastné číslo (s číslem 8 sezonu v Hronovu rozehrál útočník Jan Hašlar, jenž ale již působí v Benátkách nad Jizerou - pozn. aut.).

Středeční hattrick, to bylo jedno skvělé sólo zakončené blafákem, jedna dorážka a jedna trefa do opuštěné branky při power-play. Hádám, že i vy si ceníte nejvíc své první trefy. Věděl jste dopředu, co budete dělat?

Jsem rád za každý gól, co mi tam padne. Při své první brance na 2:0 jsem chtěl původně střílet, ale pak jsem viděl, že gólman má celkem dost místa pod betonem. Proto jsem to blafákem zkusil tam a jsem rád, že to vyšlo.

Rychlý únik a blafák zakončený gólem, taková byla středeční trefa Davida Putze na 2:0.Zdroj: Zdeněk Šulc

Hronov je v tabulce předposlední, tým ale střídá nadějné výkony se slabšími. Kam podle vás sahají možnosti mužstva?

Jak už jsem říkal v jedné z předchozích odpovědí, chceme se v tabulce pohybovat výše. Nemyslím si, že mluvím jen za sebe, chce to každý v našem týmu. I když nám teď odešli tři dobří hráči, tak si jsem jist, že síla v našem kádru pořád je.

Co je potřeba zlepšit, aby šel Wikov tabulkou vzhůru? Třeba nedávné derby ve Vrchlabí od vás bylo výborné.

Musíme se vyvarovat zbytečným vyloučením a hrát dobře od obrany. Máte pravdu, ve Vrchlabí to byl od nás dobrý zápas, o to víc nás mrzelo, že jsme nepřivezli nějaké body.

V sobotu doma hostíte Písek a soupeři máte co vracet. Budete jistě potřebovat i podporu fanoušků. Na co byste je rád nalákal?

Na jihu Čech jsme sice vstřelili čtyři branky, ale sami jich deset inkasovali. Bylo by dobré soupeři porážku oplatit. Naše příznivce mohu určitě pozvat na dobré utkání, ve kterém se bude celé naše mužstvo snažit zvítězit.

Portugalec Goncalo RamosZdroj: ČTKNa závěr odskočím od hokeje k fotbalu. Sledujete probíhající mistrovství světa? Jak se vám zatím průběh turnaje líbí, kdo je vaším favoritem a komu fandíte?

Šampionát samozřejmě sleduji. Za mě jsou výsledky na letošním turnaji hodně nevyzpytatelné, ale fotbal je k vidění skvělý. Favoritů je ve vyřazovací části stále dost, ať už jde o Francii nebo Brazílii. Osobně však dost fandím Portugalsku, které naposledy vyhrálo 6:1 nad Švýcary. Myslím, že mezi favority se stále řadí i oni.

