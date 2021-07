Tehdy to byla zvláštní situace. Tomáš Martinec převzal od sezony 2018/19 hokejisty Hradce Králové jako hlavní kouč. A dařilo se mu, tým pod jeho vedením produkoval pohledný hokej. Jenže ve čtvrtfinále přišlo vyřazení s Kometou Brno (0:4 na zápasy) a na začátku dalšího ročníku po pár výsledkových zakolísání přišla změna.

Zatímco u fanoušků se hradecký rodák těšil velké oblibě, vedení klubu tak naladěné nebylo a v říjnu k němu přivedlo Vladimíra Růžičku, muže ověnčeného olympijským zlatem z Nagana a z mistrovství světa. Nesourodá dvojice dojela neúplnou sezonu a v té loňské už Mountfieldu vládl jen Růžička. Ani on však nedotlačil Hradec k vytoužené medaili a letos v březnu byl odejit. K týmu se opět vrátil Martinec. „Jako zadostiučinění to neberu. Jsem rád, že jsem zase dostal šanci,“ uvedl sedmačtyřicetiletý kouč.

S jakými představami vstupujete do své mise číslo 2 u hradeckého týmu?

Je to pro mě velká výzva. Na práci se moc těším. Jsem rád, že od minulé sezony tým zůstal takřka pohromadě. Jen jsme ho trochu doplnili.

Je pro vás návrat k k prvnímu mužstvu Mountfieldu velkým zadostiučiněním poté, co vás v minulé sezoně vystřídal Vladimír Růžička?

Tak to neberu. Takový je prostě hokejový život. Jsem rád, že jsem tu šanci zase dostal. Během té doby, kdy jsem nebyl u prvního mužstva, jsem dál pracoval u mládeže. Navíc jsem měl možnost působit u národního týmu do osmnácti let. Hodně mě to obohatilo. Jsem zkušenější.

Užil jste si první trénink na ledě?

Byla to taková klasika, prostě první trénink. Přes léto jsme sice chodili na led, ale ne všichni tu byli, polovina trénovala samostatně. Pro kluky je vždycky začátek těžký, ale to je normální. A hlavně mě těší, že už jsme konečně trénovali kompletní, protože během suché přípravy většina hráčů netrénovala s týmem. Je super, že už to začalo.

Za vašeho prvního působení v Hradci jste týmu vtiskl líbivý útočný hokej. Budete se znovu držet svého stylu?

Můj pohled na hokej se rozhodně nezměnil. Myslím si, že všichni trenéři tady u týmu máme dost podobný pohled. Určitě budeme hodně dbát na fyzickou kondici. Chceme totiž hrát bruslivý a pracovitý hokej.

Do týmu přišlo hodně zahraničních hráčů. Měli jste tento způsob posilování v plánu?

Záměr to úplně nebyl, ale když jsem k týmu přišel, tak jsme si přáli českou posilu, nejlépe reprezentanta, ale hráči už byli rozebraní, nebo jsme na ně neměli finanční prostředky. Jsem rád za Péťu Kalinu, který přišel ze Sparty. Pořád je to mladý talentovaný bek. Jinak na trhu už moc volných hráčů nebylo a ti nejlepší jsou v jiných týmech. Proto jsme rádi za kluky ze zahraničí. Věřím, že do mužstva dobře zapadnou, rychle se adaptují a pomohou nám.

Kdo je podle vás nejzvučnější zahraniční posilou? Například Fin Ahti Oksanen přichází s nálepkou produktivního útočníka…

Tohle se ukáže až v průběhu přípravy a sezony. Samozřejmě největší očekávání je právě od Ahtiho Oksanena, který měl výbornou poslední sezonu ve Finsku. Je to střelec, proto věřím, že si svoji formu přenese i k nám. Snad se v týmu rychle zabydlí. My však věříme všem klukům, kteří nás posílili. Nejdůležitější bude, aby si rychle zvykli na české prostředí, adaptovali se a pomohli nám.

Chystáte do začátku sezony ještě tým posílit?

Už ne. Myslím si, že v tuhle chvíli je tým dostatečně široký. Máme hráče v Kolíně, kteří mohou kdykoliv naskočit, navíc tu jsou i kluci z akademie, které určitě zapojíme. Já pevně doufám, že všichni hráči zůstanou zdraví a že i Radek Smoleňák se dá brzy do kupy. Ten jediný zatím netrénuje.

Bude Radek Smoleňák chybět dlouho?

Myslím si, že ne. Doléčuje zranění z minulé sezony, které se mu během individuání přípravy obnovilo. Léčba probíhá podle plánu, snad se k nám brzy připojí.

Zmínil jste fyzickou kondici a bruslivý hokej. Čeká hráče tvrdá příprava?

Vždycky je příprava náročná. Objem tréninků je dost velký. Do konce srpna budeme poctivě trénovat na ledě i na suchu. Nebude to nic jednoduchého. Doufám, že všichni vydrží zdraví. Čeká nás deset přípravných zápasů, takže se dostane na všechny. Plánujeme zapojit kluky z Kolína i akademie, síly rozložíme. Hlavním cílem ale zůstává - pořádně se připravit na extraligu.

Do branky přišel Fin Henri Kiviaho. Už nějak řešíte situaci ohledně gólmanů?

Máme tu tři brankáře, do tréninku jich možná zapojíme i víc, uvidíme jak se Kivi zadaptuje. Myslím si, že by se Štěpánem Lukešem měli vytvořit výbornou gólmanskou dvojici. Zatím nemáme rozdělené pozice, kdo bude jednička a podobně.

Tréninky asi budou postupně náročnější. Máte nějaký vrchol přípravy?

První měsíc bude hodně těžký, tréninky budou dlouhé, ale samozřejmě potom je budeme postupně zkracovat a všechno pak půjde do rychlosti. Chceme být maximálně připravení.