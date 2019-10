První úkol se splnil i bez hradeckého přispění. V úterý večer se hrál duel Cardiffu s Frölundou. A jelikož švédský favorit ve Walesu drtivě zvítězil (9:2), Mountfield mohl slavit.

„Ale na to jsme se nechtěli spoléhat,“ přesvědčoval způsobně obránce Michael Gaspar. „Normálně jsme se připravovali,“ dodal v předstihu.

Nehledě na pomoc by tým rád použil recept, který zafungoval minulý týden v Rakousku. Tam Hradečtí zvítězili 2:1, zápas byl navíc památný tím, že na něj hráči vyrazili společně s fanoušky speciálním vlakem.

„Bylo to příjemné zpestření,“ vykládá Gaspar. „Jeli jsme tam s tím, že se potřebujeme nastartovat. Měli jsme předtím tři porážky v extralize. Myslím, že to tam bylo o poznání lepší. Hráli jsme zodpovědně a nakonec to vyšlo,“ popisoval.

Kouč: Není to krize

Po pár dnech je situace více méně podobná. Mountfield v neděli padl doma s Karlovými Vary a nepodal nijak dobrý výkon.

V tabulce nejvyšší soutěže je na osmé pozici. V domácí lize prohrál čtyři z posledních pěti utkání. „Ale špatný výkon jsme podali jen proti Litvínovu a Karlovým Varům,“ řekl trenér Tomáš Martinec po nedělním neúspěchu.

„Není to krize,“ byl přesvědčený.

I úspěch v Lize mistrů může mužstvo vrátit na úspěšnou vlnu. Jak na to, tuší talent Gaspar: „Budeme chcít hrát stejně jako v Grazu. Držet se systému. Pak můžeme uspět.“

Už je jasné, že Mountfield postup nehledě na středeční výsledek uhraje, což se mu daří vůbec poprvé.