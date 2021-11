Tři kompletní kola a nějaká ta dohrávka k tomu zbývají odehrát v hradecké skupině Krajské ligy Královéhradeckého a Pardubického kraje. Tabulku soutěže dlouho vedou hokejisté z Nového Města nad Metují.

Naposledy Spartak uspěl v hale loni ještě druholigového Trutnova, kde díky trefám Reichmanna a Hyleny vyhrál 2:0. Z úspěchu se po utkání společně s hráči mohl radovat trenér TOMÁŠ TOPOL (42), jenž v rozhovoru pro Deník zhodnotil nejen středeční duel, ale i dosavadní průběh sezony.

Trenére, z Trutnova si vezete tři cenné body, soupeře jste porazili i podruhé v ročníku. Jaký to byl z vašeho pohledu zápas?

Zápas to byl krásný. Důrazný rychlý hokej, od nás naprosto skvěle odehraný. Postupem času dokážu s veškerým respektem k soupeři říci, že jsme Trutnov skoro do ničeho nepustili. Tohle byl od nás výkon, který by se mi líbil, kdybychom jej předváděli dlouhodobě. Byli jsme důrazní, výborně odehraný systém, dobře jsme se pohybovali. Škoda jen, že se trápíme v koncovce, i v Trutnově jsme mohli dát více než dva góly.

Tomáš Topol k utkání v TrutnověZdroj: www.tjspartak.czTrutnov předchozí dva duely vyhrál a případným úspěchem ve vzájemném utkání se mohl přihlásit do bojů o nejvyšší příčky. Brali jste zápas hodně prestižně?

Taky jsme nebyli v lehké situaci. Dlouhodobě se držíme na první příčce, což jsme chtěli potvrdit, protože odevzdaný zápas proti Třebechovicím nám situaci v tabulce trochu komplikuje. Chceme hradeckou skupinu vyhrát. Už když jsme blízko, jdeme si za celkovým vítězstvím a uvědomujeme si, že prohra v Trutnově by pro nás znamenala velké problémy.

V utkání padly pouhé dva góly, přesto zápas patřil v krajské soutěži mezi ty velmi kvalitní. Vidíte to podobně?

Ano naprosto souhlasím. Jak už jsem i zmínil, šlo o zápas vysoké úrovně. Já jako trenér jsem se jím bavil, což u mě nebývá zase tak často (usmívá se).

V sestavě vám chyběla gólmanská jednička Josef Čáp, nulou se však blýskl Zdeněk Biegl. To trenéra muselo hodně potěšit…

Čapíno je pro nás jasnou jedničkou, to víme všichni. Bohužel přišlo zranění a dostal šanci Vojta Blasko, který odchytal všechny zápasy výborně. Mezitím se nám nabídl Zdeněk, že pokud budeme potřebovat, pomůže. Vážíme si toho. Ta možnost se mi teď jevila jako dobrý nápad. Vojta si potřeboval odpočinout, zápas s Třebechovicemi odchytal do konce. Chtěl jsem mu dát možnost, aby si odpočinul. Souhlasím, že jít do prvního zápasu a ještě na ledě Trutnova, to asi pro Zdeňka jednoduché nebylo. Ale tým mu pomohl, on pomohl nám, chytal v klidu a to nás i uklidnilo.

Jak jste zatím spokojen s průběhem sezony z pohledu vašeho mužstva a je pro vás velkou motivací úvodní část ročníku vyhrát? Zdá se, že rozhodující bitvu sehrajete na ledě Nového Bydžova.

Jsme od začátku soutěže na prvním místě a ano, když to takto je, chceme to prostě vyhrát. Trochu nám to komplikují dva zápasy doma – s Náchodem a již zmíněné Třebechovice. Tam jsme ztratili šest bodů. Teď už si nemůžeme dovolit klopýtnout a je pravda, že si to o první místo rozdáme s Bydžovem.

Gólman Spartaku Zdeněk Biegl při utkání v TrutnověZdroj: Miloš Šálek

Jak se těšíte na konfrontaci s týmy z Pardubicka a sledujete dění v jejich skupině? Navštívil jste třeba i nějaký tamní zápas?

Pardubickou skupinu znám velice dobře. Čekají nás skvělé týmy a tak jako vypadal duel v Trutnově, tak si myslím, že budou probíhat všechny zápasy s týmy z Pardubicka. Určitě tam nebudeme favoritem, budeme ale bojovat.

Odbočím na závěr od krajské ligy. Vy žijete v Pardubicích, trénujete na Královéhradecku a roky fandíte pražské Spartě. Jak byste zatím okomentoval počínání pražského i obou východočeských klubů v letošním ročníku extraligy?

Musím říci, že tým Mountfield HK nesleduji skoro vůbec. Pardubice po těch letech půstu a až ostudy se teď prezentují velice dobře. Co se týče Sparty, tam je to poslední léta jako na houpačce. Prošli teď opravdu velkou krizí, kdy snad devět zápasů nevyhráli. Ale stále věřím, že Sparta se zvedne a půjde tvrdě za svým cílem, kterým je titul.