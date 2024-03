V Novém Městě nad Metují se úvod lépe vydařil Novopackým, o vítězství domácích však rozhodl třígólový nástup do poslední periody. V závěru už si papírový favorit jen hlídal vydřenou výhru.

„Radost určitě máme, ale je to pouze první bod v sérii, ve středu pokračujeme v Nové Pace, kde nás nečeká nic lehkého,“ hodnotil duel trenér Nového Města nad Metují Tomáš Topol.

Derby mezi Českou a Moravskou Třebovou se nejdříve jevilo jako jasná záležitost (4:0). Hosté ale před více než šesti stovkami diváků snížili na rozdíl jediné branky a favorit se ještě pořádně zapotil.

„Kvalitní soupeř potvrdil, že do semifinále nepostoupil náhodou. Ač jsme vedli o čtyři góly, ještě z toho bylo drama,“ oddychl si po utkání kouč Kohoutů Pavel Marek.

TJ Spartak Nové Město nad Metují – BK Nová Paka 5:2 (0:0, 1:1, 4:1)

Fakta – branky a nahrávky: 30. Reichmann (Pohl, Mert), 41. Zámečník (Černý, Bucek), 42. Velinský (Mert, Řezníček), 45. Zámečník (Mert), 51. Reichmann (Mert, Velinský) – 28. Hnik (Kotyza, Klust), 55. Nezbeda (Suvorov, Foerster). Rozhodčí: Maštalíř, Pecha – Pluháček, Řezníček. Vyloučení: 3:8. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 500. Stav série: 1:0. Nové Město nad Metují: Čáp (Biegl) – Velinský, Mert, D. Dufek, Pohl, Burdych, Šrenk, Kubiště – J. Řezníček, Reichmann, O. Šťastný – Bucek, J. Černý, Zámečník – Prouza, Bureš, J. Řehák – Praus. Nová Paka: Krinwald (51. Vizner) – Suvorov, Had, Klust, Kotyza, Najman, Vrba – Malík, Hnik, Nevyhoštěný – J. Dvořák, Brokeš, Strnad – Hric, Nezbeda, Foerster – Trejbal.

Tomáš Topol, trenér Spartaku: „Máme za sebou důležitý vstup do série, podali jsme zodpovědný výkon, hráli dobře do těla, což soupeři nechutnalo. Perfektně nám fungovala hra dozadu do obrany, to je v play off základ. Nám se to zatím daří, hlídáme si to a zápas jsme v klidu dovedli do vítězného konce. Řekl bych, že tak posledních deset minut se už zápas jen dohrával. Pošetřili jsme i trochu síly. Radost určitě máme, ale je to pouze první bod v sérii, ve středu pokračujeme v Nové Pace, kde nás nečeká nic lehkého. Musíme se na to připravit a zkusit uhrát další bod.“