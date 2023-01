Takhle by to opravdu nešlo. Hokejisté Vrchlabí a Hronova do nadstavbové části druhé ligy vstoupili porážkami. Podkrkonošský Stadion přitom duel na ledě pražské Kobry skvěle zahájil a úvodní třetinu vyhrál 3:1. V prostřední části domácí otočili na 5:3, přesto ještě devět minut před koncem drželi hosté nerozhodný výsledek 5:5. Závěrečné minuty ale patřily soupeři.