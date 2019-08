Necelé čtyři týdny před startem extraligy trenér dobře ví, co musí na hře mužstva vybrousit.

Další zkouška čeká Mountfield v úterý, doma v ČPP Aréně přivítá od 16 hodin protivníka z Vídně, účastníka mezinárodní EBEL ligy, již hraje například Znojmo. „Soupeře v této fázi moc neřešíme. Soustředíme se na sebe,“ říká trenér.

Máte za sebou šest zápasů. Jak se vám zatím tým jeví?

Jsme moc rádi, že máme kluky, kteří přišli do útoku. Zvýšila se konkurence, útok se zkvalitnil. Věřím, že budeme v tomto směru silnější než v minulé sezoně.

Obrana však tak pevně nevypadá, že?

Citelně nám chybí ti, co odešli, především kapitán Dominik Graňák. Musím přiznat, že tam zatím vidíme velké problémy.

Mladíci Michael Gaspar s Radimem Šaldou či navrátilec Zdeněk Čáp vás zatím nepřesvědčili?

Od začátku jsme věděli, že nahradit Dominika bude velký problém. Dáváme příležitost mladým a Čapínovi - kluci si zatím prostě zvykají. Přechod z první ligy v Čapínově případě nebo z juniorky v těch dalších do extraligy není jednoduchý. Navíc nás trápí zdravotní problémy kluků, kteří tady zůstali.

O co jde?

Tomáš Linhart má potíže, Richard Nedomlel čeká na vyšetření na magnetické rezonanci. Také Petr Zámorský měl pauzu, ale ten bude snad v pořádku.

Demonstrovalo problémy v defenzivě i derby v Pardubicích, kde vaše mužstvo prohrálo jednoznačně 2:7?

Je to tak. Bohužel muselo kvůli zraněním hrát v obraně víc mladších kluků a jasně se ukázalo, že v tomhle složení ještě hrát nelze.

Řešíte v přípravě výsledky?

Samozřejmě. Řešíme výkony i výsledky, není nám to vůbec jedno. V Pardubicích to byl prostě špatný výkon.

Reprezentant míří do I. ligy



V minulé sezoně patřil do širšího kádru reprezentace do dvaceti let, letos se chtěl porvat o místo v Mountfieldu.

Útočník Jaroslav Dvořák, syn bývalého fotbalisty Hradce, však míří o patro níž. Místo hokejové extraligy bude hrát první ligu za Litoměřice.

„Je potřeba, aby pravidelně hrál. Tady by byl na hraně sestavy, Tam se porve o místo,“ vysvětluje kouč Tomáš Martinec, proč dvacetiletý forvard změní dres.

Z týmu odchází také Matěj Zabloudil (hledá si angažmá) a do Vrchlabí míří Štěpán Matějček.

„Není to tak, že by skončili. Ale potřebují mít možnost vybojovat si jinde postavení,“ říká Martinec.