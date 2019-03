Už to začalo. Ne na ledě, ale v zákulisí. Play off hokejové extraligy odstartovalo vlastně už v pátek, kdy výkonný výbor svazu zkrátil trest za hrubý faul Martinu Eratovi.

Bylo to nečekané, podivné. Brněnský lídr tak může už v prvním utkání na ledě Hradce nastoupit.

Pro Brno je to dobrá zpráva, pro Mountfield další kus motivace do boje, v němž se pokusí vzepřít papírovým předpokladům.

„Brno je favorit, to víme,“ uznává hradecký trenér Tomáš Martinec. Ano, je to tak, i když Hradec skončil po základní části před Kometou na čtvrtém místě. A i když ji ve všech zápasech této sezony porazil.

Čtvrtfinále play off

1. zápas - pondělí 18. března, 17.00:

Hradec Králové - Brno (ČT sport)

2. zápas - úterý 19. března, 19.00:

Hradec Králové - Brno (O2 TV Sport).

3. zápas - pátek 22. března, 19.00:

Brno - Hradec Králové (O2 TV Sport).

4. zápas - sobota 23. března, 19.00:

Brno - Hradec Králové (ČT Sport).



Případně: 5. zápas - úterý 26. března v Hradci, 6. zápas - čtvrtek 28. března v Brně, 7. zápas - sobota 30. března v Hradci.

„Myslím, že nás rozhodně nechtěli a nespí se jim dobře,“ popíchl protivník útočník Radek Smoleňák.

„My se určitě nemůžeme rovnat Kometě v kvalitě jednotlivců, má zkušený tým se spoustou starších hráčů,“ uzná Martinec.

Přesto on i Smoleňák tuší, kudy by mohla vést cesta do semifinále. Forvard tomu říká otravný hokej, trenér je uhlazenější: „Stavíme hlavně na kompaktnosti, na výborném pohybu a pracovitosti, zároveň budeme muset být disciplinovaní.“

Bude to potřeba, protože Brno přes nepříliš oslnivé výkony v základní části tradičně v play off exceluje. Za poslední dvě sezony v něm nepoznalo přemožitele.

„Jen doufám, že z naší strany nebude převládat přehnaný respekt k soupeři, který by nás mohl brzdit. Věřím, že tým ze sebe vydá všechno a bude hrát takový hokej, který mu je vlastní,“ říká Martinec.

První zápas se hraje v pondělí od 17 hodin, druhý v úterý od 19.

KOMENTÁŘ: Proměnit křivdu ve zbraň

Sundal mladého kluka, ukončil mu sezonu. Brněnský šéf Martin Erat byl potrestán distancem na šest zápasů.



Za hokejový zločin to byl ještě mírný trest, postih se měl blížit k maximální desetizápasové hranici. Šlo o zákeřnost, Erat moc dobře věděl, že jde za hranu. Navíc při disciplinárním řízení neuznal chybu, jen lítost, jak mladík z Karlových Varů dopadl. Ale to fakt není na potlesk…



Jenže tím příběh neskončil. V pátek výkonný výbor svazu zkrátil Eratovi trest na pět utkání. Brněnský útočník proto může nastoupit hned k prvnímu pondělnímu utkání čtvrtfinále play off na ledě Mountfieldu.



Je to fraška s jasným vysvětlením. Eratovi pomohla pověst velkého hráče, trenéra mládeže, ale především zákulisní síla mocné Komety.



Fanoušci Hradce jsou rozlícení, hráči určitě cítí křivdu. Pochopitelné… Tenhle pocit však mohou změnit ve zbraň. V nažhavenost, motivaci.



Pokud se to povede, Brno za čachry potrestají.