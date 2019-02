Hradec Králové - Hokejové derby: Pomstí se favorit?

Hokejová extraliga: Mountfield HK - HC Dynamo Pardubice. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Hradec je - opět - jasným favoritem hokejového derby. Co mu hraje do karet a co ne?

+ FORMA

Ač má jeden z nejmladších kádrů v lize, atakuje špičku tabulky. V týdnu dokonce přerušil vítěznou sérii silného Třince.

+ VZPOMÍNKA

Je potřeba napravit říjnový úlet, domácí prohru v derby. Hradečtí to moc dobře vědí.

+ KVALITA

Individuální schopnosti jsou v tuto chvíli jednoznačně na straně Mountfieldu. Ostatně potvrzuje to také čerstvá nominace národního mužstva, Z Hradce v ní jsou tři hráči: Petr Zámorský a Radovan i Filip Pavlíkovi.

- ZMĚNA V DYNAMU

Znají to z prvního derby. Před ním Pardubice vyměnily trenéra a vyhrály. Nyní se stala stejná situace. Pozor!

- ZRANĚNÍ

Hradecká marodka je pořád pěkně našlapaná. V pátek na ní byli Berger, Pilař, Lessio, Cingel, Paulovič a Kukumberg.

- POTÍŽE NA CESTÁCH

V domácím prostředí Hradec válí, jenže na cizích stadionech je to jinak. V bilanci venku patří mezi tři nejhorší celky.

Neděle 18.20: Pardubice - Hradec Králové

Pramálo radosti zažívají fanoušci hokejových Pardubic v této sezoně. Jeden velký večer si však užili. Na konci října vyhrálo Dynamo první derby, v Hradci zvítězilo nečekaně 6:4.



Tehdy bleskově zafungovala změna trenéra, Břetislav Kopřiva vedl mužstvo vůbec poprvé. Mountfield navíc zahrál velmi slabě, chybami daroval soupeři minimálně tři góly. „Odehráli jsme špatný zápas,“ láteřil kouč Tomáš Martinec. Ten, narozdíl od Kopřivy, povede mužstvo i v nedělním třaskavém duelu, do nějž půjde Mountfield opět jako jasný favorit. Pomstí se za říjnovou potupu?