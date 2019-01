Hradec Králové /FOTO/ - Hokejová extraliga: Hradec poprvé od konce listopadu prohrál doma. S pražskou Spartou.

Dva měsíce nepoznali, jaké je to prohrát doma. Naposledy je nachytala 30. listopadu Plzeň. Bohužel, v úterý večer si hradečtí hokejisté museli tento nepříjemný pocit připomenout. Ve 40. kole extraligy nestačili ve své aréně na pražskou Spartu. Padli 2:3, jasno bylo však už po první třetině.

Sparta dala za šestnáct minut tři branky, Mountfield se prakticky nedostával do šancí. Gólman Brandon Maxwell byl navíc v bráně skoro zbytečný. Nejprve inkasoval ze samostatného nájezdu, rutinér Lukáš Pech se trefil přesně do horního rohu. Poté Jan Buchtele šikovně tečoval nahození od modré čáry. Do třetice se trefil Jiří Smejkal, jenž pohotově zametl puk do sítě.

„Málo jsme bruslili, všude jsme byli později. Oni se ani na vedení moc nenadřeli,“ láteřil domácí útočník Radovan Pavlík.

Právě on mohl ve druhé části, jinak spíše neurovnané, snížit. Jenže zazdil samostatný nájezd. „Chtěl jsem střílet mezi nohy, možná jsem měl mířit nahoru nad vyrážečku,“ řekl.

Ve třetí třetině se Hradečtí konečně dostali do tlaku. Obránce Petr Zámorský i proto snížil nečekanou střelou z pravé strany. Kouč Tomáš Martinec čtyři minuty před koncem odvolal Maxwella, Radek Smoleňák střelou od mantinelu snížil. Jenže ani to nepomohlo.

Hradec Králové - Sparta Praha 2:3

Fakta - branky a asistence: 47. Zámorský (Paulovič), 58. Smoleňák (Zámorský) – 7. Pech (Forman), 10. Buchtele (Piskáček, Klimek), 16. Smejkal (Rousek, T. Dvořák). Rozhodčí: Šír, Pražák – Hynek, Klouček. Vyloučení: 3:3. Bez využití. Diváci: 4442. Třetiny: 0:3, 0:0, 2:0.

Mountfield HK: Maxwell – Zámorský, Linhart, Graňák, Cibulskis, F. Pavlík, Rosandić, Nedomlel – Smoleňák, Koukal, Lessio – M. Chalupa, Cingel, R. Pavlík – Paulovič, Bičevskis, Miškář – Vopelka, Rákos, Bezúch.

HC Sparta Praha: Machovský – Delisle, Piskáček, Blain, Kalina, Košťálek, Tomáš Dvořák, de la Rose – Roberts Bukarts, Pech, Forman – Kudrna, Klimek, Buchtele – Rousek, Smejkal, Klíma – Kumstát, Černoch, Beran.

Hokejová extraliga - další úterní výsledky 40. kola: Karlovy Vary – Olomouc 2:0, Litvínov – Mladá Boleslav 0:4, Kometa Brno – Chomutov 7:1.

Tabulka:

1. Liberec 39 22 3 4 10 128:97 76

2. Třinec 39 22 3 3 11 121:86 75

3. Hradec Králové 40 19 6 3 12 113:99 72

4. Vítkovice 42 21 3 3 15 112:103 72

5. Plzeň 38 18 6 5 9 128:79 71

6. Brno 41 18 5 4 14 122:110 68

7. Ml. Boleslav 41 20 1 1 19 102:98 63

8. Olomouc 41 17 2 6 16 97:114 61

9. Sparta Praha 39 16 5 1 17 104:100 59

10. Litvínov 40 17 2 1 20 94:106 56

11. Zlín 39 15 2 4 18 107:110 53

12. Karlovy Vary 39 12 3 3 21 100:114 45

13. Chomutov 40 10 2 3 25 89:132 37

14. Pardubice 40 7 2 4 27 79:148 29