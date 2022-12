Následoval odložený souboj s Pískem, do něhož Východočechy nepustila rozsáhlá marodka. Zdecimovaný tým následně odjel k utkání do Děčína a od tamních Medvědů inkasoval debakl 12:3, přičemž první třetina skončila nerozhodně 1:1. Záhy se Hronovští dozvěděli, že duel s Pískem bude zkontumován ve prospěch soupeře, jelikož v základní části již nejsou volné termíny pro dohrávky.

Třetina na jedničku, pak však velký průšvih. Wikov od Medvědů odjel s debaklem

Aby toho nebylo málo, odcestoval Wikov do Mostu a tam dopadl sobotní duel doslova fiaskem. Hronovský lazaret obdržel jen za první třetinu osm branek a ve chvíli, kdy prohrával už 1:11, opustili hosté ledovou plochu pro nedostatečný počet hráčů způsobilých ke hře.

II. liga, skupina Západ – 26. kolo

Mostečtí Lvi – Hronov 11:1 a nedohráno

Jestliže měli hosté na severu Čech za cíl vydržet co nejdéle bez inkasované branky, zbortily se jim plány hned na startu utkání. V čase 2:05 totiž skóre otevřel Stříbrný a za dalších 60 vteřin zdvojnásobil domácí náskok Šimeček. V polovině 7. minuty Písařík při přesilovce zvyšoval už na 3:0 a z hronovské branky se pakoval Pluháček.

Hokejisté HC Wikov HronovZdroj: Zdeněk ŠulcAni Gazizova ale Mostečtí Lvi nešetřili. Jen do konce první třetiny nasypali za jeho záda dalších pět branek a do prostřední části už se do branky vrátil Pluháček.

V polovině utkání za stavu 9:0 zaznamenali „čestný“ úspěch Štrombachem také hosté, to už ale v době, kdy byla jejich sestava okleštěná o odstoupivší hráče. Jejich počet navíc narůstal a když na tabuli svítil stav 11:1, ukončil hlavní rozhodčí zápas předčasně pro nedostatečný počet hronovských hráčů na ledě.

Fakta – branky a nahrávky: 3. Stříbrný (Řehoř, Böhm), 4. Šimeček (Kroupa, Steinocher), 7. Písařík (Smolka, Havlůj), 13. Písařík (Smolka, Procházka), 16. Procházka (Smolka, Urbánek), 16. Böhm (Řehoř, Urbánek), 17. Šimeček, 18. Böhm (Stříbrný, Nedrda), 27. Urbánek (Hofmann, Procházka), 32. Písařík (Procházka), 33. Nedrda (Havlík, Böhm) – 29. Štrombach (Kubeček). Rozhodčí: Hacaperka – Goltsch, Janíček. Vyloučení: 3:1. Využití: 1:0. Diváci: 280 Třetiny: 8:0, 3:1 a nedohráno.

Třígólová ztráta, na chvíli porouchaná rolba a pak nedotažená snaha o vyrovnání

Mostečtí Lvi: Hosnedl (od 21. Kubík) – Urbánek, Havlůj, Steinocher, Kroupa, Nedrda, Havlík, Hoffmann – Smolka, Písařík, Procházka – Kysela, Šimeček, Mical – Stříbrný, Řehoř, Böhm – Drašar. Trenéři: Vladimír Kýhos, Petr Rosol. HC Wikov Hronov: Pluháček (7. - 21. Gazizov) – Salnikov, Amirov, Pavelka, Exner, Veselý – Polej, Štrombach, Kubeček – Horký, Achmeťjanov, Subbotin – Bon, Hovsepjan, Lejdar. Trenér: Leoš Kamaryt.

Další výsledky 26. kola: Cheb – Letňany 1:6, Příbram – Řisuty 7:4, Tábor – Jablonec nad Nisou 11:0, Chomutov – Ústí nad Labem 6:3, Písek – Vrchlab 4:2, Kobra Praha – Benátky nad Jizerou 5:2, Klatovy – Děčín 3:4.

Program 27. kola – středa 17.30: Benátky nad Jizerou – Tábor. 18.00: Vrchlabí – Příbram, Jablonec nad Nisou – Chomutov, Ústí nad Labem – Cheb, Děčín – Mostečtí Lvi. 18.30: Řisuty – Písek (dohrávka 20. kola). Dohrávky 27. kola – čtvrtek 28. 12. Hronov – Kobra Praha, Řisuty – Klatovy.

