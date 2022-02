Sedm mužstev postupuje, osmý čtvrtfinalista vzejde ze souboje Litomyšl - Hlinsko

To hokejisté Nové Paky smutní. Nezvládli totiž duel naděje proti Jablonci nad Nisou a přímý souboj o pátou příčku doma prohráli hladce 3:6.

II. liga, skupina Sever, 37. kolo

HC Rodos Dvůr Králové nad Labem – HC Wikov Hronov 7:5 (1:2, 4:0, 2:3)

V předchozích čtyřech vzájemných soubojích zvítězil pokaždé Hronov, proto chtěli domácí hráči zamezit další porážce od rivala. Duel začali náporem, místo do branky ale stříleli puky pouze do tyčí. Do vedení tak šli hosté a po vyrovnání z 13. minuty si těsný náskok nesli i do šaten.

Dvorští hokejisté přestříleli Hronov 7:5Zdroj: Miloslav KnapV prostřední části brzy srovnal Franc a v následných minutách Rodos výborným výkonem zcela otočil výboj zápasu. Na startu třetí periody vedli domácí už 6:2, záhy 7:3, přesto ještě Hronov dokázal ztrátu snížit na rozdíl dvou branek a taktéž přispěl k výborné úrovni utkání.

Fakta – branky a asistence: 13. Dušek z trestného střílení, 22. Franc (Matějíček), 28. Půhoný, 33. Půhoný (Dušek), 35. Tondr, 43. Petira, 49. Havlas (Muška, Procházka) – 11. Duchan (Matouš), 17. Kozák (Oliva), 49. Romanov (Bucek), 59. Lebedkin (Hašlar), 60. Šlaicher (Moník, Kozák). Rozhodčí: Mejzlík – Všetečka, Hofman. Vyloučení: 6:5, navíc Jan Dvořák – Exner oba 5 minut a dokonce utkání. Využití: 1:1. Diváci: 301.

HC Rodos Dvůr Králové nad Labem: Brázdil (Marek) – Muška, Vašíček, Franc, Matějíček, Petira, M, Tondr, D. Voňka – Jaroslav Dvořák, T. Bláha, L. Kučera – M. Procházka, Havlas, Luštinec – Půhoný, Valášek, Dušek – Vácha, Ježek, Jan Dvořák.

HC Wikov Hronov: Borovička (35. Pavlíček) – Kynčl, Degtěrev, Mikulec, Pavelka, Exner, Romanov, Oliva – Nazarov, Buček, Lavrenov – Duchan, F. Moník, Šlaicher – Hašlar, Kozák, Lebedkin – Janda, Matouš.

Nová Paka – Jablonec nad Nisou 3:6 (1:2, 1:4, 1:0)

Porazit doma Jablonec a vykřesat ještě naději na postupové příčky do play off. Plány novopackých Bruslařů byly před utkáním 37. kola jasné, naplnit se je ale nepodařilo. Ač domácí každou z úvodních dvou třetin zahájili vstřelenou brankou, měl v zápase střelecky navrch soupeř.

Hokejisté Nové Paky podlehli Jablonci 3:6Zdroj: Petr ČepekJablonečtí dokázali vyhrát třetí duel v řadě a jak se zdá, ještě budou prohánět Hronov v honbě za čtvrtou postupovou příčkou.

Fakta – branky a asistence: 2. Nezbeda (Suvorov, Popov), 26. Iakhanov (Malík), 55. Popov (Nezbeda, Parshakov) – 4. Křepelka (Hájek, Král), 14. Král (Hájek, Křepelka), 30. Had, 31. Had (Křepelka), 33. Hájek (Křepelka, Had), 40. Křepelka (Hájek, Patzelt). Rozhodčí: Zeliska – Kettner, Teršíp. Vyloučení: 4:3. Využití: 0:3. Diváci: 252.

BK Nová Paka: Ševců (33. Krinwald) – Filip, Eklund, Suvorov, Jonáš, Iakhanov, Najman, Leder – Malík, Hnik, Poppel – Nezbeda, Popov, Parshakov – Foerster, Dlask.

Další výsledky 37. kola: Mostečtí Lvi – Letňany 4:2, Bílina – Děčín 6:2.

Nejbližší program – čtvrtek 18.00: Bílina – Mostečtí Lvi (dohrávka 32. kola). Sobota 17.00: Letňany – Nová Paka, Hronov – Bílina. 18.00: Děčín – Dvůr Králové nad Labem, Jablonec nad Nisou – Mostečtí Lvi (vše 38. kolo).