Lákavé menu se podávalo také ve Dvoře Králové nad Labem, kam přijel druhý tým tabulky z Mostu. Tamní Lvi si pod Hankovým domem příliš nezaútočili a od rozjetého Rodosu inkasovali těžký direkt 6:1.

Vrchlabí - Trutnov 5:0

Většina východočeských šlágrů vyšla v základní části druholigové skupiny Sever termínově na všední den, což při posledním derby v Trutnově nelibě nesly fanouškovské tábory obou mužstev. Přesto přišla středa 6. listopadu a ve vrchlabské Elektromont aréně se sešlo úctyhodných 1757 diváků. Úžasná návštěva motivovala oba celky už v první třetině k velmi dobrému hokeji a oboustranně se bylo na co koukat.

Neuběhla ani půlminuta hry a za gólmanem Ašenbrennerem už zvonila tyčka po střele Mrni. Hosté poprvé zahrozili při úvodní přesilovce a Soukup musel svůj tým držet nad vodou i na přelomu 12. minuty, kdy řešil hlavně ránu kanonýra Svobody. Pak už ale favorizovaní domácí začínali stupňovat tempo a při hře čtyř proti čtyřem otevřel skóre utkání Havránek – 1:0.

Ve 23. minutě se situace opakovala. Opět byly obsazené obě trestné lavice, když domácí zachytili špatnou rozehrávku soupeře a Sýkora nabíjel do gólové pozice kamarádovi Bednářovi – 2:0. Ani třetí gól nepadl při klasické hře pěti proti pěti. Ve 26. minutě putoval za katr hostující Višňák a Petr Sýkora jako by se vrátil do doby nedávné, kdy ještě brázdil extraligový led. Z pozice falešného beka napřáhl k pověstné dělovce a Ašenbrenner se za pukem pouze podíval.

Následovaly šance na obou stranách, když diváci jen kvitovali otevřený hokej. Na další góly si ale publikum muselo počkat do závěrečné periody. Zatímco Trutnovu čestný úspěch v derby tentokrát přán nebyl, ještě dvakrát se prosadili domácí. Ve 47. minutě to byl Matějček po přihrávce Sýkory, oblíbený song „Pátá, právě teď odbila,“ pak spustil 24 vteřin před koncem Mrňa.

Vrchlabští suverénním vítězstvím ukončili nepříjemnou sérii s Trutnovem, při které prohráli čtyři utkání v řadě (0:7, 0:3, 2:4 a 1:2).

Fakta – branky a asistence: 17. Havránek (Hozák, Jirků), 23. Bednář (Sýkora, Havránek), 27. Sýkora (Matějček, Jirků), 47. Matějček (Sýkora, Bendík), 60. Mrňa (Urban, Jirků). Rozhodčí: Šmika – Kettner, Řezníček. Vyloučení: 12:10, navíc Kozák 10 minut OT. Využití: 1:0. Diváci: 1757. Třetiny: 1:0, 2:0, 2:0.

HC Stadion Vrchlabí: Soukup – Jirků, Havránek, Vágner, Bendík, Voženílek, J. Moník, Kynčl – Sýkora, Urban, Bednář – Hlaváč, Kastner, Mrňa – Šlaichner, Matějček, Chalupa – Dvořák, F. Jirásek, F. Moník – Hozák.

HC BAK Trutnov: Ašenbrenner – Faltys, Višňák, Vácha, Suk, Leder, D. Jirásek, Kynčl, Junek – Kubinčák, Janoušek, Kozák – Planý, Fedulov, Svoboda – Krsek, Tatar, M. Poul – Bucek, Chára.

Dvůr Králové - Mostečtí Lvi 6:1

Utkání pod Hankovým domem se hrálo ve stínu podkrkonošského El Clásica, také ale přineslo výborný hokej s jasnou výhrou domácího mužstva. Úvodní perioda byla oboustranně kvalitní, kralovali však oba brankáři. Zásluhou dvorského Čápa a mosteckého Hosnedla se na gól muselo čekat.

Prostřední část už branky přinesla a všechny čtyři inkasovali hosté. Ve 23. minutě se před Hosnedlem ocitl zcela osamocený Hrazdira, skvělou stahovačkou si vytvořil ideální pozici k zakončení a ranou pod víko otevřel skóre – 1:0. Dvoráky vstřelený gól ohromně povzbudil a rázem jich byl plný led. Další trefy na sebe nenechaly dlouho čekat. Ve 29. minutě vyhrál buly Hoskovec a Půhoný bleskovou ranou zvyšoval na dvoubranový rozdíl. Poté hosté nabídli Rodosu dvojnásobnou přesilovku a dvěma trefami v rozmezí deseti vteřin trestali Brokeš s Matějíčkem.

Hosté se gólu dočkali v nástupu do třetí dvacetiminutovky, ale tohle představení jednoduše patřilo Dvoru. Na 5:1 zvyšoval ve 47. minutě golfákem Hrazdira a konečný stav zápasu zajistil dvě minuty před koncem Luštinec.

Dvoráci duel čtvrtého celku tabulky s druhým vyhráli zcela po zásluze, soupeře od většího přídělu zachránil velmi dobře chytající Hosnedl.

Fakta – branky a asistence: 23. Hrazdira (Mocek, Brokeš), 29. Půhoný (Hoskovec), 35. Brokeš (Havlas), 36. Matějíček (Valášek), 47. Hrazdira, 58. Luštinec (Ježek, Karlík) – 44. Mála (Drašar, Havlůj). Rozhodčí: Battek – Pechánek, Roischel. Vyloučení: 3:5. Využití: 3:0. Diváci: 441. Třetiny: 0:0, 4:0, 2:1.

HC Rodos Dvůr Králové nad Labem: Čáp – M. Tondr, Mocek, Karlík, Matějíček, Petira, Franc – Brokeš, Hrazdira, Šedivý – Valášek, Ježek, Luštinec – Půhoný, Hoskovec, Dušek – Havlas.

Další výsledky 16. kola: Děčín – Řisuty 4:6, Bílina – Jablonec 2:5.

Program 17. kola, sobota 17.30: Mostečtí Lvi – Nová Paka. 18.00: Trutnov – Bílina, Jablonec nad Nisou – Dvůr Králové nad Labem, Řisuty – Vrchlabí.