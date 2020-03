Vstup do zápasu měli lepší svěřenci trenéra Petra Váchy, kteří úvodní dvacetiminutovku vyhráli 3:0. Jenže favorizovaný Rodos po pauze zabral. Skóre během prostřední části vyrovnal a ve finiši třetí periody dokonal obrat. Rozhodující pátý gól Dvora vstřelil 23 vteřin před koncem extrutnovský Luštinec, jenž využil trestné střílení.

Trutnov - Dvůr Králové n. L. 4:5

Podkrkonošský souboj začali oba soupeři pěkně od podlahy a v úvodních minutách diváky bavil hokej z jedné strany na druhou. Nechyběly mu ani gólové šance a jako první dokázal střelecky udeřit domácí štírek Krsek, jenž pláchl dvorské obraně a puk zametl mezi Čápovy betony.

Trutnovští trenéři tři dny před startem play off dali příležitost i hráčům, kteří v sezoně působili v rezervním týmu a jeden z nich v 10. minutě zvyšoval už na 2:0. Přesněji Jiří Šimoníček, jenž navíc v 15. minutě přidal i třetí gól domácího mužstva.

Hosté jako by se probudili až za hrozivého stavu 3:0. Ve finiši úvodní periody ještě krátkou převahu v kontaktní branku neproměnili, začátek prostřední části už ale patřil zcela jim. Velkou převahu nejprve přetavil v gólovou ránu obránce Tondr. Pak Rodos přežil dvě oslabení, aby naopak sám ve dvojnásobné přesilovce udeřil Francem. Výborně odehranou třetinu hosté vyšperkovali ve 37. minutě, kdy střelu Merta tečí usměrnil Hoskovec za záda Ašenbrennera – 3:3.

V závěrečné třetině se hra vyrovnala a zdálo se, že kdo vstřelí rozdílovou branku, derby vyhraje. V 50. minutě hosté neproměnili trestné střílení, když Hoskovec nepotrestal faul na spoluhráče Matějíčka. Namísto toho udeřil Trutnov, když se šest minut před koncem po buly odrazil puk k Chytráčkovi, jenž prokázal střelecký instinkt a vrátil domácím vedení.

K prvnímu vítězství nad rivalem v sezoně ale přesto Draci nedokráčeli. V 57. minutě osudově chyboval při rozehrávce kapitán Fedulov a vyrovnávací brankou trestal Svoboda. Třiadvacet vteřin před koncem navíc unikajícího Luštince podrazil Krsek a sám faulovaný z trestného střílení derby rozhodl.

S ohledem na dění v celém utkání vyhráli dvorští hokejisté zaslouženě, Trutnovští se ale v prestižním klání rozhodně neztratili a především hráči, kteří v sezoně nastupovali převážně v krajské lize, byli hodně vidět.

Nyní se kroky obou rivalů lehce rozejdou. Trutnov už tuto sobotu čeká první čtvrtfinálový duel play off na ledě Mosteckých Lvů. Dvoráci si zajistili účast přímo v semifinále a na svého soupeře nyní budou čekat. Pauzu si Rodos vyplní dvěma přípravnými zápasy s Táborem (ve čtvrtek doma).

Fakta – branky a asistence: 7. Krsek (Kubinčák), 10. Šimoníček (Fedulov, Kubinčák), 15. Šimoníček (Jirásek), 54. Chytráček (Kozák) – 22. Tondr (Ježek), 32. Franc (Mert, Půhoný), 37. Hoskovec (Mert, Franc), 57. Svoboda (Brokeš), 60. Luštinec (trestné střílení). Rozhodčí: Bernat – Roischel, Bohuněk. Vyloučení: 4:4, navíc Tatar (TRU) 5 minut + OK. Využití: 0:1. Diváci: 635. Třetiny: 3:0, 0:3, 1:2.

HC BAK Trutnov: Ašenbrenner (Krofta) - Junek, Vácha, Suk, Pohl, Leder, Višňák, D. Jirásek, Klust - M. Poul, Jakub Tatar, Krsek - Planý, Chytráček, Škvrně - Kubinčák, Fedulov, Šimoníček - Starý, Kozák, Faltys.

HC Rodos Dvůr Králové nad Labem: Čáp (Jeschke) – Mocek, Petira, Matějíček, M. Tondr, Franc, Mert – Fořt, Brokeš, Svoboda – Luštinec, Ježek, Valášek – Dušek, Hoskovec, Půhoný – Šedivý, Sedláček.

Ohlasy trenérů

Petr Vácha, trenér HC BAK Trutnov: „V generálce na play off nám vyšla tak akorát první třetina, která byla z naší strany excelentní, všechno nám vycházelo. Napadali jsme, jak jsme měli, drželi jsme osu hřiště. Byli jsme všude rychlejší, dobře zakončovali. Ve druhé třetině jsme však od této hry úplně upustili. Katastrofa. Horší než v Bílině. Ve třetí části jsme se vrátili k hokeji z první třetiny a vycházelo nám to. Potom si ale myslím, že nás rozhodčí malinko poškodil, když měl soupeře poslat do tří a měli jsme hrát minutu čtyřicet přesilovku. Hosté pak jeli dvě trestná střílení, ale obě asi byla nařízená správně. Dvůr byl lepší a efektivnější v koncovce. Po dlouhé době jsme ho chtěli konečně porazit, ale zase nám to nevyšlo. Nicméně pro nás bude důležité až sobotní utkání, z Mostu chceme přivézt vítězství.“

Jiří Malinský, trenér HC Rodos Dvůr Králové nad Labem: „Ač jsem si myslel, že poslední zápas proběhne v klidu a nebudu muset zvyšovat hlas, bylo to nakonec úplně jinak. Mohla za to hlavně první třetina, kterou jsme odehráli doslova katastrofálně. Vůbec jsme nehráli, jako by hráči ani nebyli na ledě. O přestávce jsme si k tomu vzájemně hodně věcí řekli a musím říct, že ta prostřední třetina byla naopak z naší strany parádní. K té třetí samozřejmě mám výhrady, některé věci tam byly lehkovážné, ale těší mě výsledek a fakt, že jsme nepříznivé skóre dokázali otočit. Výhra patří hlavně našim příznivcům. Opět nás přijeli v pěkném počtu podpořit a my nesmíme k utkání přistoupit tak, jako v té první třetině. Řeklo by se možná, že už v posledním kole o nic nešlo. My tu ale nechtěli prohrát. Pořád jde o derby. Vítězství je pro nás důležité i s ohledem na fakt, že jsme dokázali zabrat po zpackaném úvodu. V závěru to na sebe vzal Kuba Luštinec. Věřil si a i pro něho je takový gól povzbuzením před play off.“

Děčín - Vrchlabí 5:10

Vrchlabští hokejisté v závěrečném dějství dlouhodobé fáze sezony potvrdili výsadní postavení ve skupině Sever, když na ledě čtvrtého Děčína nastříleli deset branek. Hosté i bez kanonýra Petra Sýkory už první třetinu vyhráli 4:0. Prostřední část ale patřila soupeři, který pěti góly vykřesal naději na zvrat. V závěrečné periodě už ale zase dominoval favorit. 42 vteřin před koncem upravil výsledek na konečných 5:10 vrchlabský Bláha, jenž svým třetím gólem v utkání završil hattrick.

Fakta – branky a asistence: 23. Volráb (Sýkora, Zajan), 23. Kuchynka (Faigl), 26. Zdvořáček (Faigl, Oliverius), 30. Horák (Volráb, Zajan), 38. Sýkora (Zicho) – 6. Matějček (Mrňa, Bednář), 8. Bednář (Mrňa), 10. Jirásek (Šlaicher, Bláha), 18. Niko (Bednář, Matějček), 28. Bednář (Matějček, Mrňa), 34. Bláha (Jirků, Matějček), 36. Bláha (Šlaicher), 44. Matějček (Bednář, Niko), 54. Jirků (Mrňa, Bednář), 60. Bláha (Matějček, Bednář). Rozhodčí: Místecký – Toman, Kurtin. Vyloučení: 8:7. Využití: 1:2. V oslabení: 1:0. Diváci: 380. Třetiny: 0:4, 5:3, 0:3.

HC Stadion Vrchlabí: Abraham (O. Holubec) – Jirků, Havránek, Bendík, Voženílek, J. Niko, J. Moník, Vágner – Bednář, Matějček, Mrňa – Hozák, Kastner, Chalupa – F. Jirásek, Urban, Matějček – F. Moník, Dvořák, Šlaicher.

Další výsledky 45. kola: Jablonec nad Nisou – Nová Paka 4:1, Řisuty – Bílina 0:6.

Čtvrtfinále play off - sobota (1. zápasy): Mostečtí Lvi - Trutnov, Děčín - Řisuty.