HC Stadion Vrchlabí – HC Baník Sokolov 4:3

Třináct a půl minuty se ve Vrchlabí čekalo na úvodní změnu stavu. Pak ale v oslabení ujel obránce Linhart, jeho ránu gólman Cichoň nezkrotil a z druhé dorážky procpal puk za brankovou čáru Chrtek. Neuplynula ani minuta hry, když Nedbal nádherně vysunul Matýse, ten si brankáře rozpohyboval a kotouč mezi jeho nohama dostal do branky podruhé.

Vrchlabští hokejisté před Vánoci potěšili své fanoušky. Soupeře ze Sokolova porazili 4:3.Zdroj: Anton MartinecDruhou asistenci si při trefě Matýse připsal Linhart a jeho jméno nechybělo ani u třetí vrchlabské branky. Tentokrát ve 24. minutě zkušený bek pálil od modré a z dorážky zvyšoval na 3:0 pohotový Kynčl.

V polovině utkání proměnili hosté ve snížení dvojnásobnou přesilovku, v čase 36:24 si však horalé vzali tříbrankový náskok zpět, když si nahození Koffera srazil za vlastní záda nešťastně Cichoň.

Zdálo se být rozhodnuto, jenže nebylo. Hosté se na začátku závěrečné periody dvěma zásahy vrátili do utkání, stav 4:3 už ale Stadion nepustil a před svými věrnými fanoušky potvrdil cenný dvoubodový zisk z haly Třebíče.

Fakta – branky a asistence: 14. Chrtek, 15. Matýs (Nedbal, Linhart), 24. T. Kynčl (Linhart, Herčík), 37. Koffer (Kajínek) – 31. Šmerha (Kverka, Vracovský), 42. Kuťák (Hašek, T. Rohan), 48. T. Jandus (Šmerha, Vracovský). Rozhodčí: Wagner, Kostourek – Coubal, Polák. Vyloučení: 8:8. Využití: 0:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 488. Třetiny: 2:0, 2:1, 0:2.

Nejlepší střelec extraligy makal rukama. Říčka tahal pneumatiky, skládal motorky

HC Stadion Vrchlabí: J. Soukup (O. Štěpánek) – Linhart, T. Jelínek, Kajínek, Oliva, M. Voženílek, Nedbal, D. Sýkora – Matýs, P. Urban, Mrňa – Pochobradský, Chrtek, Koffer – M. Machač, T. Kaut, T. Zeman – T. Kynčl, Herčík, D. Chalupa.

HC Baník Sokolov: Cichoň (Pitoňák) – Klejna, J. Novák, Vodička, D. Zeman, Seemann, Mrowiec – Jurčík, Jiskra, Tomi – Šmerha, Kverka, V. Bílek – Vracovský, Hašek, Kuťák – T. Jandus, T. Rohan, D. Novotný.

Ohlasy na utkání

Petr Hlaváč, trenér Stadionu Vrchlabí: „My jsme utkání začali dobře, víceméně jsme měli lepší pohyb, dobře jsme forčekovali a všechno, co jsme si řekli, fungovalo. Dali jsme i dva šťastné góly, další šance ještě neproměnili. Pak jsme ale vlastními chybami pustili soupeře zpátky do zápasu. V útočné třetině faulovat, to je nedisciplinovanost, která nás mohla připravit o vítězství. Úplně jsme vypadli z rytmu. Při tom nabitém programu už mužstvu docházely síly a jsme opravdu hodně rádi, že jsme nakonec to těsné vítězství uhájili.“

Martin Štrba, trenér Baníku Sokolov: „Domácí byli po celý zápas lepší a vítězství si zasloužili. Jen díky jejich chybám jsme se dostali na rozdíl jednoho gólu a mohli myslet na nějaké body. Naše výkony jsou v poslední době velice špatné. Pokud se rychle neprobereme, tak místo toho, abychom koukali na soupeře před sebou, budeme se muset koukat pod sebe.“

Filip Kuťák, útočník Baníku Sokolov: „Proti nám hrál soupeř, který byl velice dobře organizovaný, ve všech částech hřiště se podporoval a byl silný v osobních soubojích. Vrchlabí dalo dva rychlé góly a my potom jen dotahovali. V poslední třetině se nám podařilo dotáhnout na rozdíl jediného gólu, ale bohužel se nám vyrovnat nepodařilo.“

Další výsledky 30. kola: Litoměřice – Třebíč 2:1, Vsetín – Havířov 4:1, Jihlava – Frýdek-Místek 4:1, Přerov – Prostějov 4:6, Šumperk – Kolín 0:2, Poruba – Ústí nad Labem 3:2 po prodloužení, Kadaň – Benátky nad Jizerou 0:5 kontumačně.

Program 31. kola – pondělí 27. 12., 17.30: Třebíč – Slavia Praha, Benátky nad Jizerou – Jihlava, Frýdek-Místek – Vsetín, Havířov – Poruba. 18.00: Prostějov – Vrchlabí, Sokolov – Litoměřice, Ústí nad Labem – Přerov.