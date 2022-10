Branky a nahrávky: 41. Kudrna (Estephan, Jaks), 44. Kudrna (Estephan, Zdráhal), 51. Š. Stránský (Sukeľ, Zile) – 16. Okuliar (Lev, Jergl), 31. Smoleňák (Lev, Blain). Rozhodčí: Úlehla, Šindel – Lhotský, Hnát. Diváků: 3017. Třetiny: 0:1, 0:1, 3:0. Litvínov: Zajíček – Jaks, Strejček, Wesley, Zile, Freibergs, Demel, Šalda – Zdráhal, Estephan, Kudrna – Š. Stránský, Sukeľ, Chalupa – Hlava, Gut, Straka – Fronk, Berka, Zygmunt. Trenér: Vladimír Růžička. Mountfield HK: Kiviaho – Nedomlel, Blain, Kalina, McCormack, Jank, Čáp, Piegl – Zachar, Lalancette, Veselý – Smoleňák, Cingel, Lev – Okuliar, Kev. Klíma, Jergl – R. Pavlík, Štohanzl, Pajer. Trenér: Tomáš Martinec.

Speciální zápas na severu Čech to byl pro slovenského útočníka Oskara Okuliara, ten v 16. minutě vymetl v početní výhodě šibenici a zaznamenal svůj první extraligový gól. Když těsně po polovině zápasu zvýšil na 2:0 Smoleňák, vypadalo to, že Mountfield míří za výhrou. Navíc o minutu později neproměnil trestné střílení domácí Estephan.

Jenže opak byl pravdou. Hned po 15 vteřinách závěrečného dějství snížil Kudrna, stejný hráč ve 43. minutě vyrovnal a obrat dokonal v přesilovce Stránský. Hradec se snažil ještě utkání srovnat ve hře bez gólmana, ale Zajíčka už nepřekonal.

„Mám z výhry super pocit, skvěle jsme to ve třetí třetině zlomili. Nevzdali jsme to, dali do toho všechno a povedlo se. Za tři body jsem rád," hodnotil dramatický souboj litvínovský brankář Šimon Zajíček, na kterého šlo 44 střel.

„Hokej se hraje tři třetiny a ne jenom dvě. Nevím, kde jsme v poslední třetině byli. Tohle se nesmí stát, příště si musíme dát pozor. Navíc jsme po dvou třetinách mohli vést daleko vyšším rozdílem, ale trefovali jsme tyčky a je podržel skvělý brankář Zajíček," řekl hradecký útočník Aleš Jergl.