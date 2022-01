Asistenty třicetiletého kouče budou bývalý skvělý extraligový útočník Jan Starý (36) a nedávno taktéž ještě hráč vrchlabského Stadionu Ján Bendík.

logo HC Stadion VrchlabíZdroj: denik.cz„Nikdo z vedení našeho klubu není velkým zastáncem změn trenérů v průběhu soutěže, ale v tomto případě to považujeme za správný krok. Pečlivě jsme promýšleli, komu dáme důvěru a kdo by měl náš tým vést ve zbývající části sezony, která bude extrémně náročná. Od začátku jsme věděli, že Tomáš Jirků i Honza Starý by s týmem měli určitě pokračovat. Jenom jsme pátrali, kdo by je měl doplnit. Na stole jsme měli více variant, ale nakonec jsme se rozhodli k relativně odvážnému kroku. Zvolili jsme lidi, kteří nemají tolik trenérských zkušeností, ale mají silný vztah k našemu klubu. K jejich trenérské práci a nasazení máme absolutní důvěru,“ odůvodnil rozhodnutí vedení klubu sportovní manažer Jiří Jakubec.

„My všichni včetně hráčů víme, že od teď až do konce sezony nás čeká v podstatě play off. Půjde o každý bod. Věříme, že ve zbývající části základní části bude rozhodovat morálka, bojovnost a soudržnost, a proto jsme zvolili jména Jirků, Starý a Bendík. Je to sice, jak už jsem řekl, odvážná volba, ale díky svému přístupu si ji všichni tři zaslouží. Samozřejmě jsme měli i pohovory s hráči, protože hlavně oni budou muset odmakat závěr sezony na absolutní maximum,“ dodal Jakubec.

Horalé mají v základní části odehráli 32 utkání a momentálně jim jich 16 zbývá. Soutěž tak před sebou má závěrečnou třetinu a v sázce je hodně. Desítka mužstev si zajistí právo účasti v play off, když nejlepší čtyřka postoupí rovnou do čtvrtfinále.

Od jedenáctého místa níž zbyde na kluby play down, v němž se bude bojovat o setrvání v soutěži. Novému realizačnímu týmu začne práce sobotním domácím duelem proti Benátkám nad Jizerou (17.00).

Jirků: Na organizaci hry budeme tvrdě pracovat

Mládí vpřed! I tak se dá stručně označit rozhodnutí vedení vrchlabského HC Stadion, který pro zbytek sezony dává velkou příležitost nedávno ještě hráčům, nyní už trenérům. Do pozice hlavního kouče se po ukončení spolupráce s dvojicí Petr Hlaváč – Martin Koudelka posouvá bývalý kapitán mužstva Tomáš Jirků (30). Asistenty mu budou Jan Starý (35) s Jánem Bendíkem (36).

Jirků plnil roli kapitána ještě loni při skvělém tažení za čtvrtým místem v základní části. Poté, co mužstvo skončilo v play off na Vsetínu, ukončil poctivý obránce hráčskou kariéru s cílem zdokonalovat se v trenérském řemeslu.

Od vrchlabského klubu rázem dostal příležitost a hned od nové sezony se stal asistentem, který stál na střídačce po boku Hlaváče a Koudelky. Nyní padá odpovědnost přímo na něj. Po odvolání zmiňované dvojice mu vedení HC Stadion tým svěřilo.

Tomáš JirkůZdroj: Anton MartinecTomáši, ještě loni jste mužstvo vedle jako kapitán. Už jen rozhodnutí ukončit kariéru pro vás muselo být těžké. A teď jste najednou hlavním trenérem. Zvládnete takovou turbulenci ustát?

Před sezonou jsem nastupoval do nové role s pokorou a nadšením. Snažil jsem se odvádět maximum pro tým a pomáhat hlavním trenérům k úspěšnému fungování týmu. Ani ve snu mě nenapadlo, že bych hned první sezonu na pozici trenéra A týmu mohl být dokonce trenérem hlavním. Situace se však změnila, vedení se rozhodlo odvolat Petra s Martinem a představilo mi své plány. Byl jsem mile překvapený, že mi sportovní manažer s majitelem klubu dali takovou nabídku.

Jak říkáte, dosud jste u týmu působil coby asistent. Odpovědnost šla řekněme za vašimi kolegy. Cítíte nyní tu velkou změnu?

Na rovinu říkám, že to beru jako obrovskou výzvu, ale zároveň velkou zodpovědnost. S novým realizačním týmem uděláme maximum, aby byl náš tým úspěšný. Je to velká zodpovědnost, ale stavím se k tomu čelem. Jsem přesvědčený, že spolu s mými kolegy máme týmu, co dát.

Jak byste popsal vaši dosavadní roli? Jaké slovo jste v kabině měl a jaký prostor od kolegů vlastně dostával?

Připravoval a stříhal jsem video, jak z našich utkání, tak i ze zápasů našich soupeřů. Dále jsem se staral o obránce, přičemž jsem měl na starosti i jejich střídání během jednotlivých utkání. Dostával jsem od hlavních trenérů poměrně dost prostoru, na to jsem si nemohl stěžovat.

Se stávajícími trenéry se klub rozloučil, vás ale u mužstva ponechal. Cítíte velkou důvěru, kterou bude záhodno splatit?

Moc si toho vážím, velkou důvěru od našeho vedení cítím dlouhodobě, mám se sportovním manažerem a majitelem výborný vztah. Nikomu jsem neslíbil žádné zázraky, jelikož nejsem kouzelník, ale budu pracovat více než na sto procent, to můžu garantovat vedení, hráčům i vrchlabským fanouškům.

Kariéru hráče jste končil jako obránce. Na co tedy ve vrchlabské hře budete klást důraz? Bude to právě pevná defenzíva?

Jak víte, býval jsem předělaný obránce, který začínal jako útočník. Mám rád ofenzivní hokej s podporou obránců do útoku, ale na druhou stranu dobrá defenzíva je základ úspěchu. Zejména v této fázi sezony, kdy půjde o hodně. Budeme na organizaci hry s týmem tvrdě pracovat.

Leč v posledních týdnech se mužstvo trápilo především v útoku. Budete v tomto ohledu o to víc spoléhat na rady asistenta Jana Starého, jenž platil v dresu Pardubic za vynikajícího útočníka a v extralize nastřílel přes sto branek?

Na Honzu hodně spoléhám, a to nejenom co se týká hry do útoku. Vytváříme spolu s druhým asistentem Honzou Bendíkem plnohodnotný tým, kde každý z nás bude mít velkou roli a podíl na fungování týmu. Honza Starý má na starosti přesilové hry, které nás dlouhodobě trápí. Věřím, že se naše přesilovky zlepší a pomůže nám to k dobrým výsledkům.

Momentka z utkání proti VsetínuZdroj: Anton Martinec

Hned pět hráčů vašeho kádru je starších než vy. Nemáte trochu obavy, že vám budou do řemesla zasahovat víc než vaši dva asistenti?

O to strach určitě nemám. Věřím, že mám i u starších hráčů potřebný respekt, protože mě znají a vědí, že jsem týmový hráč a udělám pro dobré výsledky maximum.

Jaký cíl pro zbytek sezony si kladete a na jaké umístění podle vás tým letos má?

Půjdeme teď zápas od zápasu, budeme chtít bodovat v každém z nich. Jednoznačným cílem je získat co nejvíce bodů do tabulky, abychom se brzy vyhnuli sestupovým spekulacím a dostali se do play off.