Mimochodem, právě i na to došla před sezonou řeč. „Trochu jsem čekal, že mu to ve Spartě nesedne,“ pronesl táta a protřelý kouč.A přestože jsou jejich soukromé vztahy velmi křehké, v práci jim to vždy šlapalo. „Táta je trenér, já hráč. Tímje to dané,“ glosoval junior.

V Mountfieldu by se měl stát jedním ze stěžejních útočníků. I proto, že na střídačce je člověk, který dobře zná jeho přednosti. Trénoval ho ve Slavii i v Chomutově.

Pane Růžičko, proč se Vladimír ve Spartě úplně neprosadil, i když měl na odehraný čas slušná čísla?

V historii Sparty se to opakuje. Není moc hráčů, kteří přišli a hned se chytli. A byli i lepší než Vláďa. Hráli za reprezentaci, a nešlo to. Sparta je klub, jenž nesedí každému.

Čím to je?

Možná je to tím tlakem uvnitř, těžko říci. Sparta si vždycky ráda stahovala špičkové, nejlepší hráče, co byli k mání, ale většina posil jim to tam neodehrála. Možná tam neměli potřebnou chemii. Přijde mi, že na Spartě je to jiné. Každopádně jsem rád, že Vláďa přišel. Navíc myslím, že máme lepší tým než Sparta. Chceme to ukázat.

Hradec získal ještě jedno zajímavé jméno: Kelly Klíma. Syn Petra Klímy, vašeho spoluhráče a dvojče Kevina, který už v týmu působí. Poznáte je od sebe?

Na ledě podle čísla. (směje se) V civilu podle toho, že jeden má velké tetování na pravé ruce a druhý na levé. Jsou to opravdová dvojčata, podobně se i chovají. Oba jsou neskutečně rychlí. Teď půjde o to, aby se rychlost slučovala s kvalitou práce s kotoučem.

Jak jste trávil dlouhou pauzu po ukončení sezony?

Doma s manželkou s dcerou. Bylo to dlouhé, už jsem se těšil na led. Pak mě překvapilo, jakou úroveň měly zápasy letního poháru. Nebyly to takové ty klasické přáteláčky.

Vedení ligy dumalo, zda začít v řádném termínu 17. září. Jste pro?

Jednoznačně. Nemá cenu start extraligy odsouvat. Přece bychom se pak mohli dostat do potížís termíny. Doufám, že to nepřijde, ale týmy mohou jít do karantény, koronavirus může soutěž ovlivnit.

Ovlivní zřejmě reprezentační akce, které budou zrušeny…

Asi ano. Dá se čekat, že covid přesune některé zápasy právě do termínů, kdy měla být reprezentace. Uvidíme, teď – bohužel – nikdo nemůže vědět, jak to bude vypadat.