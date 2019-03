Kometa Brno. Soupeř Mountfieldu ve čtvrtfinále play off extraligy. Ale také mančaft, který tvrdě zajel do hradeckých ambicí.

V únorovém utkání základní části na jeho ledě se totiž zranili klíčoví útočníci Michal Dragoun s Petrem Koukalem.

První z nich má po sezoně, druhý bojuje o návrat. Jeho koleno by se mohlo dát do play off aspoň v rámci možností dohromady.

V pondělí absolvoval první trénink na ledě, pak se šel vyšlapat na kolo.

Petře, jak jste na tom?

Na to v životě nebudu odpovídat. (směje se) Dobře, tak takhle: Jsem na tom dobře a doufám, že budu hrát.

Je tedy naděje?

Opakuju: Doufám, že budu hrát. Připravuju se s týmem, další tréninky přijdou. Snad to půjde.

Co děláte?

Všechno, jen neběhám.

Souboj, po kterém jste se v Brně zranil, vypadal nevinně, že?

Jestli se budete pořád ptát na tohle, tak to bude nejdebil… rozhovor na světě. (usmívá se) Je fakt, že takových soubojů jsem absolvoval tisíce.

Byla to smůla?

Je to možné, sejdou se různé vlivy. Ale bude play off, proto o tom nechci mluvit. Může se to zvrhnout.

Dobře. Ve čtvrtfinále se potkáte s obhájcem z Brna. Jaký je to soupeř?

V sezoně nám to na ně šlo. Doufám, že na to navážeme. Nebudu říkat, že play off je jiná soutěž. To jsou jen fráze. Nejde, aby všichni najednou hráli o sto procent jinak, než hráli v základní části. Tak to není. Třeba Kometa hrála na sedmdesát a teď bude chtít na sto. Nevím. Nejsem si vědom, že to takhle někdo dělá. I v sezoně to chce člověk odmakat. Ale je pravda, že to je zkušený tým s jádrem, které vyhrálo dva tituly za sebou.

Ale v minulých sezonách šlo Brno vždy ze zadních pozic a titul uhrálo. Čím to?

Jdou na to chytře. Je to vlastnost, se kterou se musí umět pracovat. Vždycky uhráli aspoň jeden bod venku a doma šli do trháku. Chce to zkušenosti.

Ty oni mají.

Mají, ale nechci říct, že jsou na jejich straně. My tady máme třeba Tomáše Vincoura, který s nimi byl oba dva roky. A taky další zkušené kluky. I proto očekávám vyrovnanou sérii. Navíc bych řekl, že to bude pěkný hokej pro fanoušky. Brno hraje hezky, my taky nejsme žádní betonáři. Oni mají dobrého trenéra Libora Zábranského, který už potvrdil, že série hraje radši na ledě, než u nějakých komisí.

Navíc se Hradec s Brnem přetahuje o to, kdo má nejlepší fanoušky v lize.

Já chválím naše, oni svoje. Baví mě u nich hrát, je to v pohodě. Mají výhodu, že mají kotle nad plexisklem. Člověk to má jako na talíři. Když je někde kotel za plexisklem, může tam být třeba pětkrát víc lidí, ale je tam zvuková bariéra jako na dálnici. Bude ty vyhecované, což k play off to patří.

Glosa Jiřího Fejgla: Zranění ve spodní části těla aneb Tajnosti v době sdílení

V postmoderním světě se neutají nic. V době sociálních sítí, sdílení informací na těchto platformách (nyní neřešme, zda je to v pořádku, či ne), v časech, kdy informace zahlcují, si přesto hokej snaží udržet jednu ze svých zásad.

Zranění hráčů jsou tabu, neprozrazují se.

O to víc, když se blíží zásadní část sezony, tedy play off. V něm není prostě dobré přiznat sebemenší slabost.

Proto se zatajují diagnózy hráčů až kdesi z juniorky. Proto se každá nemoc bagatelizuje, proto přetrhané vazy neznamenají nic. Proto už i k nám do Česka přišel ze zámořské NHL pojem zranění ve spodní (horní) části těla.

Je to vtipná záležitost.

Nakonec i jednoho českého hokejistu tato fráze proslavila. V roce 2017 přišel obránce Toronta Roman Polák po sezoně na setkání s novináři, na pravé noze měl sádru. Když dostal dotaz, co mu vlastně je, odvětil: „Zranění ve spodní části těla…“ Byl to dobrý vtip, ale také ukázka, jak jsou tyto hry v dnešním hokeji zbytečné, zastaralé.

Do podobné situace se nakonec dostal i Hradec. Před play off se mu zranilo několik klíčových borců. Mislav Rosandič má rozbitý loket, Michal Dragoun s Petrem Koukalem pochroumaná kolena.

Jejich diagnóza je veřejným tajemstvím, nakonec u Dragouna už klub oznámil, že absolvoval operaci a do konce sezony je mimo hru.

V případě Rosadniče a Koukala se však mlží. U obou je možné, dá-li Bůh, že se ve čtvrtfinálové sérii proti Kometě Brno objeví ve hře. Proto to ticho po pěšině.

Je to prostě zvyk, který by však měl být zbytečný. Hokejisté (i třeba fotbalisté) by neměli myslet na soupeřovu zdravotní slabinu. Neměli by si říkat, že Koukalovi prostě trefí koleno, které si naprosto evidentně poranil v posledním utkání v Brně.

Jenže je to jinak. Proto existuje termín zranění ve spodní části těla.

On-line rozhovor s trenérem hokejistů Mountfieldu Hradec Králové:

Tomáš Martinec, kouč hradeckých hokejistů, bude ve čtvrtek 14. března od 14 hodin odpovídat na dotazy čtenářů Deníku týkající se aktuální extraligové sezony a přípravy týmu na blížící se boje v play off.

