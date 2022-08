Na led jste vstoupili před několika týdny. Jak jste s přípravou zatím spokojeni? Petr Svoboda.Zdroj: Mountfield HK

Projíždíme systém. Oproti loňsku jsou tam nějaké změny, takže se to snažíme do hráčů dostat. Je léto, má to i kondiční aspekt, protože se trénuje hodně. Tři dvoufázové tréninky, kluci toho mají dost, navíc tam do toho zasahuje i video.

Přizpůsobujete úvodním zápasům program, nebo jedete stále ve vysoké intenzitě?

Jedeme pořád stejný objem, ale už se samozřejmě těšíme i na zápasy, které nás prověří. Uvidíme, jak na tom jsme a kde nás tlačí bota. Prostě nám to ukáže věci, které potřebujeme vidět.

Jaký program máte naplánovaný v Kitzbühelu?

Dnes pouze jeden trénink. V sobotu a v neděli vždy zápas. Podle výsledku z úvodního duelu se uvidí, v jaký čas a s kým budeme v neděli hrát.

Prvním soupeřem je jistě Mnichov, co o něm víte?

Soustředíme se pouze na sebe. Nic jsme nezjišťovali a ani na videa jsme nekoukali. Jsou to zahraniční soupeři, kteří nás dobře prověří, ukážou nám slabiny. Myslím si, že to budou dobré a hodně kvalitní zápasy.

Jak se těšíte na samotný turnaj, který se hraje v Aplách, kde je pěkné prostředí.

Nikdy jsem tam nebyl, ale kluci říkali, že je to krásny. Jde však o zápasy, na který je už každý nažhavený. Chci, abychom do toho už konečně vlétli. Už totiž potřebujeme zápasový rytmus.