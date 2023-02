Fakta - branky a nahrávky: 25. Vráblík (Štencel, Pech), 41. Gulaš (Doležal, Čachotský) – 15. McCormack (Blain), 38. Chalupa, 45. Štohanzl. Rozhodčí: Hribik, Jaroš – Svoboda, Hnát. Vyloučení: 4:7. Využití: 2:1. Diváci: 5 654. Třetiny: 0:1, 1:1, 1:1. Motor České Budějovice: Shrachovina – Štencel, Vráblík, Šenkeřík, Percy, Bindulis, Kachyňa, Hovorka – Čachotský, Pech, Gulaš – Vondrka, Hanzl, Valský – Dzierkals, M. Toman, Doležal – Strnad, Raška, V. Tomeček. Trenér: Čermák. Mountfield Hradec Králové: Kiviaho – Jank, McCormack, Kalina, Blain, Rosandić, F. Pavlík, Marcel – Eberle, Cingel, Lev – R. Pavlík, Lalancette, Werek – Perret, Kev. Klíma, Jergl – Chalupa, Štohanzl, K. Lang. Trenér: T. Martinec.

Úvod zápasu se nesl ve znamení oťukávání. Ani jeden z týmů nechtěl udělat chybu a šance nepřicházely ani na jedné straně. V čase 13:40 si připsal úspěšný zákrok Kiviaho, po kterém však reklamoval, že je v ledě díra. Rozhodčí se po delší konzultaci rozhodli nařídit přestávku a zbývajících šest minut a čtyřicet vteřin se dohrávalo po ní. Po pauze se v protáhlé první třetině radoval ze vstřelené branky Hradec. McCromack si v početní výhodě sjel na pravý kruh, dostal kotouč a poslal ho za záda Hrachoviny – 0:1.

Po změně stran se podařilo prosadit i Motoru a znovu se o to postaral obránce v přesilové hře. Vráblík dostal puk na modrou přesně do hole a dělovkou prostřelil Kiviaha – 1:1. Hosté i přesto odcházeli do šaten po čtyřiceti minutách spokojenější. Chalupa po drzém průniku z levé strany poslal puk na Hrachovinu, tomu vypadl z výstroje a smolně si ho hřbetem lapačky poslal do branky – 1:2.

Odpověď domácích přišla hned na začátku poslední třetiny. Individuální akci v další početní výhodě přesně zakončil Gulaš – 2:2. Duel tak rozhodla kuriózní branka z hole Štohanzla. Hradecký útočník v rohu kluziště v souboji plácl do puku, ten se odrazil k tyčce Hrachoviny, který si ho nešťastně srazil do branky – 2:3. Budějovice mohly srovnat při hře bez brankáře, kdy se v obrovské šanci ocitl Gulaš, ale na Kiviaha si nepřišel a tak všechny body putují na východ Čech.

Hlasy trenérů – David Čermák (Motor): „Jsme nespokojeni, protože jsme chtěli uhrát nějaké body. Pořád jsme v utkání jenom dotahovali a dostali jsme nešťastné góly, které jdou ale za celým týmem.“

Petr Svoboda (Hradec): „Chyběl nám pohyb a nebylo to z naší strany ono. Pomohli jsme si přesilovou hrou, ale sami jsme dvakrát v oslabení inkasovali, i když jsme se na početní výhodu soupeře připravovali. Jsme však strašně rádi, že jsme vždy dokázali v utkání vést. To bylo strašně důležité a byl to klíč k úspěchu. Do kabiny patří poděkování za to, že jsme našli cestu k vítězství.“