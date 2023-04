Jenže. V té době už třinecká lavička dávno apeluje na rozhodčí, že si hodlá vzít trenérskou výzvu. Důvod? Nedovolené bránění brankáři Kacetlovi. Arbitři se u videa rozmýšlejí poměrně dlouho, po návratu z prostoru časoměřičů však jeden z nich rozpažuje.

Voženílek dvakrát pálil a premiérové finále v Hradci odstartoval lépe obhájce

„Věřil jsem, že to uzná. Ten střet s brankářem byl docela dost dlouho před samotným gólem. Ale rozhodčí to rozhodli jinak, my to respektujeme a ve středu máme další zápas,“ hlásil krátce po utkání útočník Mountfieldu Aleš Jergl.

Aleš JerglZdroj: Stanislav Souček / Mountfield HKOstatně byla to právě jeho brusle, která trefila Kacetla, rozhodčí neměli na vybranou, gól nemohli uznat. Místo vyrovnání přišla záhy power-play a při ní gólová pojistka hostujícího Draveckého.

Východočeši se za výkon ve svém historicky premiérovém finále stydět rozhodně nemuseli. Trojnásobného obhájce titulu přestříleli, lepší byli i při vhazování, dokázali dotáhnout dvougólovou ztrátu, přesto padli. „Bohužel se to štěstíčko otočilo na stranu soupeře. Když ale budeme hrát tak, jako posledních deset minut, tlačit se víc do brány, pak věřím, že druhý zápas zvládneme,“ upřel Jergl zrak k dalšímu utkání.

Zatímco pro Hradec je finálová série velkou premiérou, Třinec hraje o titul popáté v řadě. A ve všech čtyřech případech první zápas vyhrál. Pouze v sezoně 2017/2018 sérii s brněnskou Kometou ztratil. Následné tři finále, dvě proti Liberci a naposledy se Spartou, dovedl k titulu.

O tom, jak se bude série dál vyvíjet, jistě hodně napoví již středeční druhý duel. Mountfield jej potřebuje vyhrát, jet do Slezska za stavu 0:2 by se mohlo rovnat katastrofě. „Je potřeba se zaměřit na koncovku a být přesnější. Sil je dost, musíme to rozložit mezi všechny lajny a častěji střídat,“ naznačil Aleš Jergl, kudy by mohla vézt cesta.

Smoleňák: Třinec má ohromné zkušenosti, my jsme nováčci, ale věřím naší touze

Jedno je jisté. Fanoušci svůj tým ve štychu nenechají. Už v úterý vytvořili zápasu fantastickou atmosféru a vyprodáno je i druhé finálové utkání. „Diváci pro nás byli šestým hráčem na ledě, tribuny nás hnaly dopředu. Jsme rádi, že si fanoušci cestu na zimák našli. My jim ukázali, že dokážeme takhle hrát, škoda, že se nám tam něco neodrazilo. Pokusíme se ale v dalších utkáních předvést ještě víc než v tom prvním,“ slíbil na závěr borec, který už během sezony ukázal, že má na to, stát se klidně jedním z hrdinů finálové série.

Třinecká extraligová finále

1997/1998: Vsetín (1.) – Třinec (3.) 3:0 (5:1, 4:1, 3:1)

2010/2011: Třinec (1.) – Vítkovice (3.) 4:1 (5:2, 2:0, 4:1, 4:5n, 5:1)

2014/2015: Třinec (1.) – Litvínov (2.) 3:4 (1:3, 2:3, 1:0, 0:3, 2:1n, 6:3, 0:2)

2017/2018: Třinec (3.) – Brno (5.) 1:4 (5:1, 2:3, 2:3, 2:5, 1:4)

2018/2019: Liberec (1.) – Třinec (2.) 2:4 (1:2, 3:1, 1:4, 2:1p, 2:3p, 2:4)

2020/2021: Třinec (2.) – Liberec (4.) 4:1 (6:2, 3:1, 0:3, 1:0p, 3:0)

2021/2022: Třinec (2.) – Sparta (3.) 4:2 (4:1, 1:2, 3:2, 2:5, 7:3, 2:1)

2022/2023: Hradec (4.) – Třinec (6.) 0:1 (2:4, …)



Tučně označena vítězná finále Ocelářů a vítězné vstupy do sérií.