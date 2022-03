Už je to sedm let, co se radoval z mistrovského titulu v Litvínově. Od té doby se mnohé změnilo. Produktivní bek s nejtvrdší extraligovou střelou v soutěži Filip Pavlík se zabydlel v Hradci Králové. Pod Bílou věží kroutí už pátou sezonu a jak sám říká, v týmu patří mezi poslední mohykány. Letošní sezona je za celou dobu jeho působení ta nejlepší.

Mountfield ovládl základní část, předváděl atraktivní hokej a všichni věří, že skvěle poskládaný tým může pomýšlet na titul. Jak jsou tyhle předpovědi reálné, ukáže už čtvrtfinálová série. V cestě stojí mladoboleslavští Bruslaři. Série v Hradci startuje v sobotu od 19 hodin.

Začátek play off se z vašeho pohledu nezadržitelně blíží, jak jste naladěni?

Sezona už byla hodně dlouhá, potřebovali jsme si trochu odfrknout. Teď už nějakou dobu stojíme, proto se na zápasové dny těšíme. Základní část pro nás dopadla naprosto skvěle. Za každou cenu na to chceme navázat a dojít co nejdále. Celý tým se poctivě připravuje a už se nemůžeme dočkat startu.

Kabina už je naladěná na play off mód?

Nálada je samozřejmě bojovná. Je vidět, že do toho všichni dávají sto procent. Do začátku už moc času nezbývá. Blíží se to rychle.

Na co jste se v posledních dnech především zaměřili? Byly to přesilovky, které vás v různých částech sezony trochu trápily?

Je to tak. Věnovali jsme se hře ve speciálních formacích. Ale nedá se to říct konkrétně, my se připravujeme na všechno, abychom vrchol sezony zvládli a nic nás nepřekvapilo.

Může být problém, že soupeře jste se vlastně dozvěděli až den před samotným zápasem?

Myslím, že ne. Ten princip přípravy je pořád stejný. Liší se to pouze v různých detailech, kdy každý tým hraje trochu jinak. Ale vždy se chystáme podobně.

Bude pro vás výhoda, že Mladá Boleslav odehrála pět náročných duelů, zatímco vy jste se dobře připravovali a trochu si i odpočinuli?

Má to dvě strany. Může to být výhoda pro nás, celý tým načerpal energii, zahojily se malé rány z ligy. Ale pozor. Soupeř je zase rozehraný a v tempu.

Kdo by na tom měl být tedy lépe?

Já si myslím, že určitá výhoda by to měla být pro nás, protože máme více volna a tím pádem bychom měli mít i více sil. Je těžké odehrát pět zápasů.

V Hradci hrajete pátou sezonu, cítíte, že letos má tým největší sílu?

Je pravda, že už tady jsem jeden z posledních mohykánů (směje se). Tým má obrovskou sílu, o tom nemůže být po vydařené základní části pochyb. Víme to a cítíme, že jsme výsledky podávali, teď to musíme přenést. Hlavní část sezony nás teprve čeká.

Do branky přišel během sezony Filip Novotný. S Henri Kiviahem utvořili extrémně silnou dvojici, jak je to pro vás důležité?

Vždycky se říká, že se staví na gólmanech. Oba dva jsou výborní brankáři. Filip přišel během sezony a hrozně nám pomohl. Chytal skvěle, navíc jeho hra holí je jedna z nejlepších. Tím dokáže nám obráncům nesmírně ulehčit práci. Myslím si, že to doplnění kádru je dobré a věřím, že oba budou ve svých výkonech pokračovat.

Vy jste získal mistrovský titul v Litvínově, naskočilo vám to v hlavě před play off?

Určitě si na to vzpomenu. Člověk takhle krásné vzpomínky nikdy nevymaže. V hlavě to pořád mám, ale že bych na titul myslel před play off? Tak to ne. Spíš se chci soustředit na to, abychom dokázali udělat úspěch teď a tady.

Zkušenost už máte. Co všechno se tedy musí sejít, aby útok na nejvyšší příčku vyšel?

Tým musí být skvěle naladěný a hlavně podávat výkony. Nesmí se to rozsypat například kvůli zraněním, aby výpadky tým oslabovaly. Celkově je to hodně těžká otázka. K titulu se musí sejít více aspektů. Dobrá parta, kabina a nálada – to je základ. Filip PavlíkZdroj: Mountfield HK

Z marodky se před čtvrtfinále vrátil Petr Koukal, jak důležitá je jeho role?

Kouky je vždy pro tým ohromně přínosný. Dokazuje to celou kariéru ve všech klubech. Pro nás má teď nesmírnou cenu v oslabeních, kde odvádí těžkou práci. Platný a zkušený hráč.

Už na konci základní části se do hlediště vrátili fanoušci, teď se dá očekávat ještě větší rachot.

Musím říct, že tady jsou fanoušci vždycky naprosto famózní. Dokážou udělat krásné transparenty a ženou nás za vítězstvím. My to samozřejmě vnímáme. Na tu atmosféru se moc těším, domácí zápasy jsou pro nás velké plus.

V čem vidíte největší sílu týmu, na které budete v play off stavět?

Vyrovnanost! Máme neskutečně vyrovnaný tým. Jsme poskládáni tak, aby mohla dát gól každá pětka. Už mnohokrát se ukázalo, že zápasy rozhodla třetí čtvrtá lajna. Je pro nás ohromná výhoda, když jsou všechny formace sestavené takhle úderně.