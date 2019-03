Na první pohled je to ideální volba. Vždyť Mountfield porazil Kometu ve všech čtyřech utkáních základní části.

Ale druhý dojem idylku kazí. Brno vyhrálo titul v posledních dvou letech, i když útočilo stejně jako letos ze zadních pozic.

Nyní skončilo páté a jde na čtvrtý Hradec. „Myslím, že se hodně modlili, aby nás nedostali,“ usměje se útočník Radek Smoleňák, asi nejvýraznější postava vzájemných duelů poslední měsíců.

Proč myslíte?

Práce, práce. Jsme stoprocentně pracovitější. A na tisíc procent jsme obětavější. Být Ondrou Němcem a Zbyňkem Michálkem, tak bych se netěšil, kdybych měl honit Ráďu Pavlíka nebo Matěje Chalupu. My jsme hrozně otravní, kluky to nemůže bavit. (usměje se)

Kdo je favorit?

Mě baví pořád číst a poslouchat, že Brno, Brno, Brno. Dvojnásobný mistr, play off tým. Jasně byli nejlepší, proto to vyhráli. Ale jsem si fakt jistý, že nás nechtěli a teď klidně nespí.

Ale o Brnu se opravdu říká, že to je play off mančaft. Je tato část sezony opravdu tak jiná? Váš spoluhráč Petr Koukal říká, že není.

V sezoně musíš hrát naplno, jinak se do play off nedostaneš. Ale já mám rád tohle měření sil. Dvacet kluků z celýho světa se oblíkne do jednoho dresu. Dvacet kluků z jinýho světa si vezmou jiný dres. A jde se do toho, do války. Není to o jedné bitvě. Člověk může prohrát jednou, dvakrát , třikrát, ale najednou se to obrátí. Je to opravdu válka. Není to jednozápasové strčení si toho někde za rohem.

Vy play off máte rád, že? Vloni jste v něm v hradeckém dresu válel.

Jsem nadšenej, že jsme dostali Brno. Já si je přál už někdy od Nového roku. Kvůli takovým zápasům hokej děláme. Mezi hráči i fanoušky je rivalita. Bude to nejsledovanější série play off. Všichni si přijdou na své.

V Brně vás fanoušci tak trochu nesnášejí. Těšíte se na ně?

Řvou tam po mně. (směje se) Nedělá mi to radost, ale na druhou stranu je to ocenění mojí práce. Minule jsem byl ženský orgán, tak jsem zvědavý, s čím přijdou příště.

Máte v Brně nějakého v uvozovkách oblíbence?

Vůbec ne. Že bych šel na led s nějakým black listem? Vím, s kterými kluky to bolí, jaké princezny mají, které jsou na sebe opatrné. Ale nemůžu říct, že by mělo Brno nějakého psychopata – to bych si pohlídal. Rozhodně nemám fotku nikoho vedle postele. (směje se) Kluci hrají na hraně, ale to já taky.

Ale play off je jiné. V základní části se potkáte a pak třináct zápasů ne. V play off hrajete minimálně čtyři utkání v řadě.

Změní se to, to je jasné. Najdu si tam dva tři kluky, které budu k smrti nenávidět. Můžeme se posekat, dát si po hubě, ale po sérii si plácneme a klidně půjdem na pivo. Já to fakt nemám na ledě hozené do osobní roviny.

Měl by si Vendelín vymýt pusu?

Hradec Králové - Hokej se učil hrát v Kladně. Nakonec, minulé léto s týmem majitele Jaromíra Jágra dva měsíce trénoval. Čekal na angažmá, až pak se dostal do Hradce.

Hokejista Radek Smoleňák proto nyní napjatě sleduje play off první ligy a snahu Rytířů vrátit se do nejvyšší soutěže. „Doufám, že to bude fungovat a kluci nás dostanou zpátky do extraligy,“ řekl. Všimněte si, že použil zájmeno nás. Kladno je pro něj srdcová záležitost. Na jeden ze zápasů play off i díky tomu dorazil v dresu s číslem 68. Jasně, Jágr je hlavní postava.

Proto Smoleňák rád okomentuje výrok přerovského kouče Vladimíra Kočary, jenž řekl během čtvrtfinále první ligy, že je Kladno lepší bez Jágra, než s ním.

„Vůbec nevím, co mají za trenéra. Ale asi to bude nějakej Vendelín,“ kroutil hlavou. „Asi neměl padesát let televizi a internet. Doufám, že hned potom, co to řekl, si šel vymejt pusu,“ byl nekompromisní.