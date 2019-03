Děčín, Vrchlabí - Vrchlabským hokejistům zbývá poslední krok k postupu do dalšího kola vyřazovací části II. ligy.

Jaroslav Bednář utkání rozhodl trefou deset vteřin před koncem. | Foto: foto: Deník/Alexandr Vanžura

Jednu výhru od postupu přes prvního soupeře jsou v play off druhé ligy hokejisté vrchlabského Stadionu. Svěřenci trenérského dua Baďouček & Hlaváč si pro druhý ze tří potřebných dílů do postupové mozaiky zajeli do Děčína, kde po dramatickém průběhu zvítězili 5:4.