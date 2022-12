Dynamo nastoupí na Boleslav s předvánočním "dárečkem" Sedlákem

Horalé přitom museli proti papírovému favoritu otáčet skóre, od 12. minuty první třetiny prohrávali 0:1. Obrat ale zařídily v prostřední část trefy Adama Jirků a Tomáše Bláhy, tříbodový zisk jistilo na konci duelu proměněné trestné střílení Jana Hlaváče.

V tabulce si Východočeši pojistili šestou pozici, ke všemu si hýčkají sedmibodový náskok na sedmé Mostecké Lvy a osmou Kobru Praha.

II. liga, skupina Západ – 27. kolo

HC Stadion Vrchlabí – HC Baník Příbram 3:1

Fakta – branky a nahrávky: 30. Jirků (Duran), 39. Bláha (Chalupa, Chrtek), 57. Hlaváč z trestného střílení – 12. Eret (Kafka). Rozhodčí: Veinfurter – Řezníček, Kalina. Vyloučení: 5:4. Bez využití. Diváci: 834. Třetiny: 0:1, 2:0, 1:0.

HC Stadion Vrchlabí: Vacek (Krinwald) – Boukal, Bendík, Duran, J. Kynčl, P. Horáček, T. Perička, P. Fiala – D. Chalupa, Chrtek, T. Bláha – Jakub Tatar, P. Urban, J. Hlaváč – Šlaicher, M. Kozák, A. Jirků – A. Cerman, Duchan, Kerekanič. HC Baník Příbram: Šorf (Čech) – Saňa, Zdeněk, R. Jelínek, Vinš, Zedek, Havlín, Patzelt – Káník, Furch, T. Urban, Eret, Bečvář, Josefus, J. Procházka, Pinkas, Kafka.

Ohlasy trenérů

Tomáš Jirků, trenér HC Stadion Vrchlabí: „Jak řekl kolega, myslím si, že jsme vyhráli zcela zaslouženě. Po většinu utkání jsme byli lepším týmem, ačkoliv k nám přijel velmi kvalitní soupeř. K vidění bylo nadstandardní utkání této soutěže. Tentokrát jsem ale za tři body rád mnohonásobně, protože jsme v tomto zápase bojovali za Adama. Kluci to odbojovali, oslabení jsme odehráli výborně, gólman podal vynikající výkon a šli jsme si pro tři body, což se podařilo.“

Pavel Marek, trenér HC Baník Příbram: „Vstoupili jsme do zápasu dobře, dostali jsme se do vedení a první třetina byla podle našich představ. Bohužel se nám nedařily přesilovky. Ve druhé třetině jsme při vlastní početní výhodě chybovali, vrátili jsme soupeře do zápasu a od této chvíle byl soupeř lepší. Nám se už nepodařilo utkání zvládnut. Snažili jsme se, nějaké šance tam byly, ale už jsme neměli na obrat sílu a Vrchlabí vyhrálo zcela zaslouženě.“

Další výsledky 27. kola: Letňany – Písek 3:0, Benátky nad Jizerou – Tábor 2:4, Jablonec nad Nisou – Chomutov 2:4, Ústí nad Labem – Cheb 6:1, Děčín – Mostečtí Lvi 2:5. Duely Hronov – Kobra Praha a Řisuty – Klatovy se hrají 28. prosince.

Dohrávka 21. kola: Řisuty – Písek 5:2.

Tabulka skupiny ZápadZdroj: denik.cz

Program 28. kola – středa 4. ledna 17.30: Chomutov – Písek. 18.00: Vrchlabí – Děčín, Hronov – Řisuty, Jablonec nad Nisou – Letňany, Cheb – Tábor, Ústí nad Labem – Benátky nad Jizerou, Kobra Praha – Klatovy. 18.30: Příbram – Mostečtí Lvi.

Zbývající program HCV v základní části

04. 01. 2023 Vrchlabí – Děčín (28. kolo)

07. 01. 2023 Vrchlabí – Mostečtí Lvi (29. kolo)

09. 01. 2023 Ústí nad Labem – Vrchlabí (23. kolo)

11. 01. 2023 Benátky nad Jizerou – Vrchlabí (30. kolo)