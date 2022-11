Sever Čech horalům svědčí. Wikov v extraligovém prostředí padl, ale nepropadl

Vrchlabští hokejisté na ledě Mostu nastříleli půltucet branek, na šech se přitom podílelo šest odlišných hráčů. Postupně se trefili Horáček, Duran, Bláha, Krsek, Šedivý a do prázdné branky Chalupa. Už tuto středu horalé přivítají soupeře z Benátek nad Jizerou, do Hronova dorazí k repríze loňského semifinále play off favorizované Letňany.

Podívejte se na sestřih branek z atraktivní druholigové partie mezi hokejisty Chomutova a Hronova. | Video: piratichomutov.cz