Domácí zahájili velice aktivně. Na konci třetí minuty Radil ukořistil volný puk před Svobodou a protlačil ho do sítě. Plzeň ale stačila na první obdrženou branku zareagovat. Při vyloučení A. Musila se na dvakrát dostal Frodlovi na kobylku Hrabík. Pardubická odpověď na sebe nenechala čekat dlouho. Radil nezištně poslal puk před bránu, kde stačilo Ciencialovi nastavit hůl. Navýšení vedení obstaral Koffer, který doslova kotouč za za Svobodova záda procpal.

Stejný hráč mohl na začátku prostřední periody zařídit třígólové odskočení, ale hostující gólman udržel svůj tým v zápase. Spoluhráči se mu poděkovali, když využili i druhou přesilovku po faulu Vály. Rekonen objevil zpoza brány Kodýtka.

Dynamo ale nechtělo prohrát ani druhou třetinu. Kousal nabil Bučkovi, jehož projektil napnul děravý materiál za Svobodou.

V závěrečné části domácí kontrolovali hru. A nejen to. Koffer odhalil volného Poulíčka, který tváří v tvář gólmanovi vyprášil betony. Puk se k němu odrazil, on se obtočil kolem beka a zavěsil. Kapitán tím orazítkoval hvězdnou dvouminutovku, ve které zamířili do černého také Čerešňák a Urban. V závěru se dvakrát blýskl Frodl, který prostě při plném počtu lidí na ledě nekapituluje… Nejdříve vyčapal Blomstranda, který se ocitl sám v mezikruží. Rozesmutnil také Zámorského, když mu do rány vysunul rameno.

Pardubice - Plzeň 7:2

Fakta – branky a nahrávky: 3. Radil (D. Musil), 13. Cienciala (Radil), 18. Koffer, 16. Bučko (Kousal, Radil), 52. Poulíček (Koffer, Paulovič), 53. Čerešňák (Matýs), 53. Urban (Rákos, Bučko)– 11. Hrabík (Kodýtek), 27. Kodýtek (Rekonen). Rozhodčí: Hribik, Pilný – Kis, Lučan. Vyloučení: 5:4. Využití: 0:2. Diváci: 8530. Třetiny: 3:1, 1:1, 3:0. HC Dynamo Pardubice: Frodl – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, Bučko – Cienciala, R. Kousal, Radil – Paulovič, Poulíček, Koffer – Říčka, A. Musil, Matýs – Rouha, Rákos, Urban. HC Škoda Plzeň: Mi. Svoboda – Baránek, Zámorský, Kvasnička, Vitaloš, Houdek, Kaňák, Kremláček – Schleiss, Kodýtek, Hrabík – A. Dvořák, Mertl, Rekonen – Blomstrand, Malát, Lang – Suchý, Soukup, Bitten.