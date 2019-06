A jak hodnotili uplynulou sezonu dva důležití muži klubu Pavel Vajsejtl a Daniel Pletka?

První jmenovaný stanul v čele klubu, Pletka řídil A tým z trenérské lavice.

Pane Vajsejtle v Jičíně jste dlouhou dobu působil jako hráč, prostředí jste znal tedy velmi dobře, kdy se rozhodlo, že po hráčské kariéře začne kariéra funkcionářská?

Vajsejtl: V Jičíně působím šestnáctým rokem, 15 let jako hráč a nyní prvním rokem v roli funkcionářské. Za ty roky jsem toho tady zažil mnoho a musím říct, že na to, jaké jsou zde podmínky pro hokej, je trochu zázrak, že se stále daří klub držet nad vodou. Můj předchůdce Honza Mácha již nechtěl ve vedení pokračovat, jiný zájemce nebyl, a aby klub neskončil, nebylo jiné řešení. Všichni děláme v Jičíně hokej po práci, ve svém volném čase. Na rozdíl od jiných okolních klubů nemáme žádného profi trenéra, ani placeného funkcionáře. Musím poděkovat všem, kteří se na chodu klubu podílí, všem trenérům mládeže.

Co vše obnáší vaše role?

V: Od září 2018 působím v roli prezidenta klubu a společně s kolegy z vedení se snažíme o vylepšení podmínek, a hlavně o udržení hokeje v Jičíně. I v těchto skromných podmínkách A tým dvakrát po sobě zvítězil v krajské lize. Tým žen hraje druhou ligu a v právě skončené sezoně obsadily Manki skvělé třetí místo.

Minula sezona skončila úspěšně, jak ji hodnotíte vy, nejen po té sportovní stránce?

V: Budu se opakovat, ale za podmínek, které pro hokej v Jičíně máme, je to zázrak. Za mě určitě po sportovní stránce sezona úspěšná ve všech týmech. U A týmu bylo v základní části pár slabších utkání, první utkání play off se nám také nepovedlo, ale po odvetě v Lomnici, kde jsme předvedli výborný výkon, to už byla jízda za titulem.

Pletka: Po sportovní stránce hodnotím sezonu za velice dobrou. Je tu výborná parta, a to je vlastně základ úspěchu. V Jičíně nejsou takové podmínky, abychom mohli třeba uvažovat o vyšší soutěži. I když si myslím, že po dvou úspěšných sezonách by to byla taková třešnička na dortu. U té mimosportovní jsem strašně rád, že se po odchodu předsedy Honzy Máchy, ujal předsedování Pavel a mohli jsme jako oddíl fungovat dále.

S jakými cíli jdete do následující sezony?

V: Jako funkcionář mám v hlavě spoustu nápadů, ale po téměř ročním působení v této roli a po několika jednáních, ze kterých jsem byl velmi zklamán, si je raději nechám pro sebe…. A sportovní cíle máme u A týmu opět nejvyšší, zlatý hattrick by byl krásný. Manki se určitě výkonnostně posunou a budou opět bojovat o medailové umístění. U mládeže bych si přál větší počet dětí, vytvoření dorostu, aby nám kluci po základní škole nemuseli odcházet jinam.

P: Cíle by měly být stále ty nejvyšší, i když nevíme, jak na tom budou soupeři. My se musíme na sezonu dobře připravit, protože jsme se přesvědčili, že nás nečeká nic jednoduchého. A až samotná sezona ukáže, jak na tom jsme. jeden cíl ale už mám, byl bych rád, kdybychom mohli sezonu začít na vlastním ledě. Potřebujeme ale pomoc města My s tím takové problémy nemáme, ale pro mládež je to problém velký, začínat bez přípravy. (jp, vlk)