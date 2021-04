„Sezona bohužel nedopadla podle našich představ, proto se představenstvo klubu jednomyslně shodlo na tom, že Vladimír Růžička u týmu pokračovat nebude. Tímto bych chtěl Vláďovi a jeho asistentům poděkovat za práci, kterou odvedli,“ uvedl pro klubový web týmu generální manažer Aleš Kmoníček.

Růžičkovu misi v Hradci lze považovat za neúspěšnou. V první sezoně na východě Čech sice dotáhl tým do finále Ligy mistrů, jenže během předkola play off byl loňský ročník zrušen a letos to tak slavné nebylo.

Mountfield chtěl být v základní části do čtyřky, jenže skončil šestý. V předkole sice dokázal jednoznačně 3:0 na zápasy přehrát Litvínov, ale ve čtvrtfinále tvrdě narazil na Liberec, jemuž v sérii podlehl 0:4. Přitom vedení chtělo minimálně semifinále.

Ani v kabině to nebylo ideální. Už v průběhu sezony odešel do Brna produktivní bek Petr Zámorský, když si právě s Růžičkou nesedl. Stejně to měl i kapitán Radek Smoleňák. Ten nedostával příliš prostoru. Vše vyvrcholilo tím, že se v posledním zápase čtvrtfinálové série proti Liberci nevešel do sestavy. Po zápase navíc přiznal, že si další spolupráci s Růžičkou představit nedovede. Teď bylo jeho přání vyslyšeno a zkušený forward by pod Bílou věží měl pokračovat. V průběhu sezony totiž podepsal v Hradci novou dvouletou smlouvu.

Oblíbený trenér

Pro Martince to musí být velké zadostiučinění. V minulém roce byl z role hlavního kouče odstaven a s Růžičkou měl rozdělené úkoly. Od nové sezony bude mít zase hlavní slovo. I když výběr asistentů stále probíhá a v Hradci chtějí větší realizační tým. „Máme představu, že by realizační tým působil v širším složení. Budeme ještě více spolupracovat s Kolínem a chceme, aby se jedna osoba této činnosti věnovala intenzivněji,“ doplnil Kmoníček. Radost má i většina příznivců Hradce, která přijala návrat patriota kladně.