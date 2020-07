První trénink na ledě absolvovali v pondělí svěřenci trenéra Vladimíra Růžičky včera v Hradci Králové. Sešlo se jich i se třemi gólmany 25. A hned od začátku bylo vidět, že jim led během dlouhé přestávky hodně chyběl. „

Hradečtí hokejisté zahájili přípravu na ledě | Foto: Deník / Michal Fanta

"Kluci jsou natěšeni, myslím, že vynikající byla i letní příprava, pracovali neskutečně, teď na ledě bylo vidět, že mají chuť,“ řekl kouč Růžička na startu druhé fáze přípravy. Situaci však znovu výrazně začíná komplikovat pandemie koronaviru. Tři hráči jsou v karanténě. „Není to dobrá situace, ale musí to jít kolem nás. Musíme být dobře připraveni, protože to není otázka měsíce, může se to táhnout klidně celou sezonu,“ myslí si Růžička.