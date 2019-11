Kapitán Radek Smoleňák, vždy ochotný (neoficiální) mluvčí hokejového Hradce, se zatvářil kysele. „Už je to otravné,“ prohodil.

Po výhře 1:0 nad Mannheimem v prvním zápase osmifinále Ligy mistrů dostal otázku na rozdělení kompetencí mezi trenéry.

Proti německému sokovi byl totiž poprvé na lavičce jedinným šéfem Vladimír Růžička, legenda, která nedávno doplnila trenérský tým Mountfieldu, v němž měla být na stejné úrovni jako stávající hlavní kouč Tomáš Martinec.

Od začátku tohoto týdne je to jinak: Růžička má být bossem při zápasech, Martinec při trénincích.

Ač může být Smoleňák rozladěný, je to prostě velké téma. Řeší ho fanoušci, ale i soupeři, což potvrdil kouč Mannheimu Pavel Gross, Čech, který si udělal velké jméno jako hráč Sparty a poté jako trenér v Německu.

„Věděli jsme, že v Hradci byla rošáda s trenéry. Proto se dalo očekávat, že mužstvo nastoupí trochu defenzivně,“ pronesl.

Také to tak bylo. Růžička je známý svým důrazem na pevnou obranu, naproti tomu Martinec je náturou útočnější trenér.

To však nebyla jediná změna. Další byla vidět na lavičce. Martinec byl upozaděn, Růžička - jak je jeho zvykem - po střídačce létal, byl vtažen do hry.

„Asi to bylo na střídačce znát, že pan Růžička to řídil trošku víc než pan Martinec. Oni vědí, co mají dělat,“ řekl útočník Aleš Jergl, střelec vítězné branky.

Pro Martince je to však dozajista změna. Minulou (velmi dobrou) sezonu byl mužem číslo jedna, teď se musel stáhnout.

„Myslím, že to proti Mannheimu fungovalo velmi dobře. Když se vyhraje, tak to vždy funguje dobře,“ řekl po zápase. „Vláďa si to, co se týče koučování, na střídačce vedl. A my asistenti jsme mu byli k ruce,“ usmál se.

„Respektuju rozhodnutí vedení klubu. Výsledky v poslední době nebyly takové, jaké bychom všichni chtěli,“ dodal.

Jeho výroky mnohé naznačují…

V Hradci zkrátka začíná Růžičkův čas. „My jsme tady od toho, abychom hráli a neřešili věci okolo,“ okomentoval situaci Jergl.

„Jak říkám, Růža přišel proto, aby Hradci pomohl. Nevěřím, že nám přišel škodit. Je tu nějaký čas a udělal kus práce. Stejně jako Máťa, Petr Svoboda a Aleš Krátoška.Funguje to od prvního dne, už je to vidět,“ vzkázal kapitán Smoleňák.

Otec vs. syn



Půjde o zajímavý střet. O tom nepochybujte. Otec Vladimír Růžička coby kouč na hradecké straně, syn Vladimír na té sparťanské v roli jednoho z klíčových borců rudé ekipy. Společně v extralize válčili za Slavii a Chomutov. V pátek půjdou proti sobě. Není tajemstvím, že se od jisté doby nemusí. V O2 Areně to bude vřít i z jiného důvodu. Pražané se sluní na prvním místě, Mountfield po všeobecně známé trenérské rošádě potřebuje nutně zabrat, je až osmý…



Sparta ve středu zdemolovala Jágrovo Kladno 6:2, Hradec si v Lize mistrů poradil s německým Mannheimem. První vzájemný duel skončil vítězstvím Východočechů na domácím ledě 4:2. ,,Hradec dobře bruslí a napadá. Teď jim to ale budeme chtít vrátit,“ hlásil odhodlaně útočník Miroslav Forman. Bude Mountfield proti?



Jeden z magnetů kola začne v 18.30 hodin.