Hradec Králové - Devět posil, některé exkluzivní, má zajistit Hradci historický úspěch v extralize.

Je to logická rovnice. Velké posily stojí více peněz. Proto hokejový Hradec půjde do extraligové sezony, kterou odstartuje v pátek na ledě Liberce, s navýšeným rozpočtem oproti minulému ročníku. V něm přitom dosáhl na velký úspěch: Vypadl v semifinále play off s Brnem a nakonec bral bronzovou medaili.

Klub Mountfield HK by měl spotřebovat v následujících měsících více než 100 milionů korun. „Předpokládá se zhruba desetiprocentní nárůst rozpočtu oproti loňské sezoně. Ale to záleží i na případném výsledku v play off,” řekl generální manažer Aleš Kmoníček.

Ruku v ruce se zvýšením výdajů a příchodu velkých posil, mezi nimiž vyčnívají především mistr světa z roku 2010 Petr Koukal či slovenský matador z obrany Dominik Graňák, jde také důraz na úspěch. Vedení klubu se netají tím, že myslí na postup do finále. Proto postavilo mužstvo patřící mezi hlavní favority celé extraligy.

„Kdybych vzhledem ke složení týmu vyhlásil jako cíl obhajobu bronzu, byl by to alibismus. Naše cíle jsou vyšší,” řekl předseda představenstva Miroslav Schön.

Hradec během pauzy opustilo jedenáct hráčů, do kabiny přišlo devět nových hokejistů. Vedení se zaměřilo především na vylepšení obrany a její kreativity. Tu mají dodat Graňák a také lotyšský reprezentant Oskars Cibulskis.

„Řekl bych, že máme jednu z nejlepších obran v extralize, za tím si stojím. Teď už zbývá jen vstřelit nějaké góly, od toho je tady Petr. Jsem optimista a týmu věřím,” usmál se při včerejší tiskové konferenci kapitán Jaroslav Bednář na vedle sedícího Koukala.

„Papírovou kvalitu musíme potvrdit na ledě,” reagoval útočník, jenž mistrovský titul získal už třikrát – a to v dresu Pardubic.

„Co se týče posil, jeví se nám v přípravě dobře. Daleko důležitější ale bude, jak se ukážou hned v úvodu extraligy,” doplnil své podřízené kouč Václav Sýkora.

Trenér však řeší před sezonou hlavně aktuální potíže. Zranění jsou gólman Patrik Rybár (toho nahradí Jakub Sedláček) i útočníci Michal Dragoun, Radovan Pavlík a Tomáš Zigo.

„V Lize mistrů jsme byli překvapeni výkony některých mladých hráčů. Patří do širšího kádru, takže jakkoli nám někdo vypadne, jsou na řadě,“ naznačil Sýkora, jak bude řešit absence.

Hradec spolupracuje s Litoměřicemi a Slavií, odkud může doplnit mužstvo. Už v pátek to asi bude nutné.

Permanentek je prodáno 3100

Hradec Králové - Zájem o hokej v Hradci Králové bují, tým bude hnát do extraligových zápasů vždy velmi slušně naplněný stadion.

Potvrzuje to číslo 3100. Tolik prodal klub permanentních vstupenek. „Oproti minulé sezoně jde o nárůst pětadvacet procent,“ řekl moderátor domácích utkání Tomáš Borovec.

Sezona začíná v pátek. V neděli bude hrát Mountfield první domácí zápas, přijede mistrovská Kometa Brno.